高雄跟進免費營養午餐 陳其邁：每個孩子都應獲得好的照顧

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天宣布，115學年度（今年9月）起，高雄市公立國中小營養午餐全部免費，全市約18萬名學生受惠。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁今天宣布，115學年度（今年9月）起，高雄市公立國中小營養午餐全部免費，全市約18萬名學生受惠。圖／高雄市政府提供

高雄市政府今天突然宣布國中小學生營養午餐免費，遭外界質疑為何兩天內政策急轉彎。市長陳其邁表示，市府已經研議一段時間，今天會決定推動這項政策，主要原因在於高雄幅員廣大，從都會到偏鄉，不論家庭的經濟條件如何，每一個孩子都應該獲得同樣好的照顧。

陳其邁表示，孩子的成長不能等，教育的投資不能省，所以他今天宣布，115學年度起，高雄市公立國中小營養午餐全部免費，約18萬名學生受惠。雖然市府每學年將增加18億元經費的支出，但更重要的是減輕家長負擔、確保學生營養均衡，對下一代是值得的投資。

陳其邁說，其實市府已經研議一段時間，但必須考量到經費，特別是財政，才能讓市府照顧學生跟家長的美意可以落實。市府會決定推動這項政策，主要原因在於高雄幅員廣大，超過11個台北市，從都會到偏鄉，他認為不論家庭的經濟條件如何，每一個孩子都應該獲得同樣好的照顧。

此外，每天的午餐菜色，大家都能夠享用符合「三章1Q」優良國產食材。這是公平，也是市政府應該要做的事情。從113學年度起，高市府編列1億4千萬元補助每餐每生4元，並每年投入5800萬元，讓國小的學生每周都能夠喝到鮮奶。115年度更自籌4.5億元，確保學生餐食使用「三章1Q」國產可溯源的食材。

陳其邁說，現在更進一步宣布營養午餐全面免費，就是希望讓每一個家庭都能夠減輕負擔，每個小孩都能夠安心吃得好、長得壯。所以，公立國中小營養午餐免費有其必要性。市府在這段期間也請教育局了解其他五都的做法，綜合各項考量後，才在今天正式宣布。

免費營養午餐 台中高雄跟進 雲林新竹也要做

台北市長蔣萬安六日登高一呼推動免費營養午餐，許多縣市跟進。基隆市前天率先響應，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天先後跟進...

新聞眼／營養午餐免費 蔣萬安出手驚醒藍綠諸侯

新年初始，台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費政策，藍綠縣市紛紛跟進，連台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁都「從善如流」...

免費營養午餐高雄跟進 黃偉哲坦言有壓力

對於台北市免費營養午餐政策，台南市長黃偉哲昨天先批，新版財政收支劃分法是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，台北市的揮霍造成其他...

「各縣市差異大」 專家籲訂營養午餐專法

國中營養午餐政策受關注，兒福聯盟研究暨組織發展處長黃韻璇說，中央未明定營養午餐相關規範，導致各縣市間差異大，台灣每個縣市...

營養午餐免費新北未跟進 先推周周有鮮奶

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費政策，但鄰近的新北市因經費考量未跟進，市長侯友宜允諾研議，他昨天宣布新學期將啟動「鮮奶幸福...

超稀的豆漿 資深媒體人揭露偏鄉孩童免費午餐背後的真相

台北市長蔣萬安宣布營養午餐將全面免費，引發各縣市跟進，但資深媒體人孫嘉蕊今天發文指出，她去偏鄉學校參訪，發現孩童喝的是「...

