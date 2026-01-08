多縣市宣布營養午餐免費 楊文科：竹縣推行逾20年、免費也要做得更好
台北市、基隆市、台中市、高雄市接連宣布國中小營養午餐全面免費，新竹縣於2002年全國首辦營養午餐，至今已24年，新竹縣長楊文科表示，新竹縣目前每年投入5.7億在免費營養午餐，隨著物價調整餐費標準，預算更是從2019年起增加35%以上，目前每周至少3次使用在地有機蔬菜，並鼓勵選用產銷履歷、國產可溯源食材，讓孩子吃得健康，穩定支持在地農民。
楊文科今天下午在臉書發文，他指出，近期看到越來越多縣市，宣布開辦國中小免費營養午餐，他感到踏實與欣慰，這代表「孩子的成長」被放在更前面的位置。
楊文科說，新竹縣從2002年起，率先在竹縣推動國中小免費營養午餐，至今超過20年，在這個時代，願意把孩子養大本不容易。物價上漲、生活壓力沉重，少子化並未減輕家庭負擔，反而讓每個孩子更加珍貴。正因如此，公共政策更不該退縮，讓孩子吃得好，是社會共同的責任。
楊文科表示，免費不是終點，而是起點。他上任後不只延續政策，更要求「做得更好」。新竹縣每年投入5.7億元推動免費營養午餐，因應物價調整餐費標準，自2019年起預算成長逾35%；每周至少3次使用在地有機蔬菜，並優先選用產銷履歷、國產可溯源食材，兼顧孩子健康，也穩定支持在地農民。
他直言，他多次到校視察營養午餐，總會和孩子一起用餐。看著餐盤見底、聽到一句「好吃」，比任何數字與報告都更真實。政策不在於比較先後，而在於是否真正照顧到人；看到越來越多縣市共同投入與承擔，他真心感到高興，這代表被照顧的不只是某一地方的孩子，而是台灣的下一代。
