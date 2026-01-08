【即時短評】營養午餐免費基隆市長選戰角力 謝國樑、童子瑋「過招」

免費營養午餐政策攸關孩子健康的長期投資，最重要是未來如何把關品質，確保每一分錢都能發揮最大效益，不是免錢大家就能放心。基隆市長選戰已經開打，基隆市政府跟進台北市作法，市長謝國樑、議長童子瑋在營養午餐議題「過招」，藍綠陣營沒有人敢反對，但政策落實前要做好配套，必須是可長可久，中央如果沒有統一政策，地方能撐多久是未知變數。

台北市長蔣萬安6日宣布營養午餐全免政策後，民進黨基隆市長提名人議長童子瑋7日就率先表態支持全面免費，將列為自己的參選重要政見，並批這幾年謝國樑市府對經費應用的狀況，包含普發電動機車、採購白色沙發、鋪設人工草皮在內，若進行全面的預算盤點，一定可以擠出錢來。

基隆市長謝國樑8日訪蔣萬安請益後宣布跟進，並在今天與多個家長會開座談會聽取各方意見後說明政策、需增加經費1億及未來加強品質掌控具體作法。謝「破」童鋪陳的政見主張哏，尤其今天記者會各家長會在後方一字排開，壯大政策聲勢，各自過招不言可諭。

上月童子瑋因因贈送耶誕兒童繪被市府以行政中立婉拒引發風波，事後有多名某前家長會成員署名掛出看板批謝國樑未當兵，如今謝國樑身後站出多個家長會團體支持午餐政策，反擊意味濃。

童子瑋近日一早都站街頭拉票已就挑戰者位置，謝國樑也啟動固樁，並在七區辦公民座談會聽取市民心聲，廣納民意，謝童展開選戰模式，上演藍綠對決。

由於副市長邱佩琳是民眾黨籍，這次市長選戰謝國樑將掛出和邱的合照看板，訴求藍白合效應，可吸納一成左右白勢力票源，也穩固藍基本盤，但牽動各區藍白議員小雞布局。因各區小雞都爭出頭，已呈參選爆炸態勢，白不排除在各區都提名人選，但可能擠壓藍參選人的得票空間，藍白基層人選恐還有得協調。

各地財政收支劃分法長期不公，讓不同縣市資源落差大，以北北基桃共同生活圈而言，基隆也難望六都項背，各地財政狀況不同，大家都喊出「免費」口號，宜更加量力而為，否則未來只要財政一有變化，中央沒有統一作法，能撐多久大家恐心裡也會有數，不管藍綠，不要最後變成「選舉」營養午餐。

免費能討好家長沒有錯，但會不會付出更大代價？各地政府要說清楚，有沒有排擠、暫停其他重要政策，要長遠規畫可長可久，做好資源的精準配置，才不會流於短線操作，更能獲得市民的認同。未來免費營養午餐督導小組如何落實，避免價格便宜品質、菜色變差，好好監督最是當務之急。 民進黨基隆市長提名人議長童子瑋7日就率先表態支持全面免費，將列為自己的參選重要政見。記者游明煌／攝影