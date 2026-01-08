聽新聞
0:00 / 0:00

營養午餐免費與否 新北議會藍黨團：中央統籌、別讓地方各自扛

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北營養午餐要不要免費，各界爭論。圖為新北市長侯友宜日前到板橋國小為孩童打菜。記者葉德正／攝影
新北營養午餐要不要免費，各界爭論。圖為新北市長侯友宜日前到板橋國小為孩童打菜。記者葉德正／攝影

台北、基隆、台中、高雄相繼宣布全面推動營養午餐免費政策，新北市議會國民黨團今天指出，提升學生食養權益是朝野共同目標，營養午餐政策不應由各縣市單打獨鬥，籲中央統籌全國一致性、別讓地方財政獨自承擔。

國民黨團書記長王威元表示，新北市人口超過400萬，人均預算卻長期偏低，教育支出已居全國前段，若營養午餐成為全國一致的基本照顧政策，中央就不該讓單一縣市自行承擔動輒數十億元的財政壓力，應由中央統籌制度設計與財源分擔。

黨團副書記長黃心華指出，營養午餐攸關國家對下一代的基本食養承諾，不應淪為縣市之間的財政競賽。若缺乏中央支持，地方恐被迫在「全面免費」與「排擠其他教育政策」之間二選一，反而不利長遠教育發展。

副書記長蔡健棠指出，台南市評估若全面推動營養午餐免費，將新增約8.5億元支出，顯示地方政府普遍面臨沉重負擔，若中央未共同分擔，勢必排擠其他教育與社福預算。

副書記長游輝宂則強調，營養午餐政策關鍵不在「免不免費」，而是孩子實際吃進去的品質與安全，從食材來源、烹調流程到配送與儲存容器，都應全面把關，避免只談價格卻忽略內容。

黨團幹部陳家琪說，若全國同步實施營養午餐免費政策，初估每年約需200億元經費。然而中央政府卻能輕率提出高達1.25兆元的特別預算用於軍事採購，未來每年更將額外支出超過1500億元對美軍購。相較之下，關乎孩子每日基本照顧的營養午餐政策，難道不更值得中央優先正視與投入？

營養午餐 財政

延伸閱讀

林俊憲提營養午餐免費政見 台南「這一點」在六都中最具條件推動

三都推免費營養午餐 家長不喜反憂難監督品質：以後更難吃？

侯友宜籲營養午餐政策統一 政院：財劃法削弱中央財政 無餘裕

北中高相繼宣布營養午餐免費 新北民代促跟進

相關新聞

免費營養午餐 台中高雄跟進 雲林新竹也要做

台北市長蔣萬安六日登高一呼推動免費營養午餐，許多縣市跟進。基隆市前天率先響應，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天先後跟進...

新聞眼／營養午餐免費 蔣萬安出手驚醒藍綠諸侯

新年初始，台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費政策，藍綠縣市紛紛跟進，連台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁都「從善如流」...

免費營養午餐高雄跟進 黃偉哲坦言有壓力

對於台北市免費營養午餐政策，台南市長黃偉哲昨天先批，新版財政收支劃分法是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，台北市的揮霍造成其他...

「各縣市差異大」 專家籲訂營養午餐專法

國中營養午餐政策受關注，兒福聯盟研究暨組織發展處長黃韻璇說，中央未明定營養午餐相關規範，導致各縣市間差異大，台灣每個縣市...

營養午餐免費新北未跟進 先推周周有鮮奶

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費政策，但鄰近的新北市因經費考量未跟進，市長侯友宜允諾研議，他昨天宣布新學期將啟動「鮮奶幸福...

超稀的豆漿 資深媒體人揭露偏鄉孩童免費午餐背後的真相

台北市長蔣萬安宣布營養午餐將全面免費，引發各縣市跟進，但資深媒體人孫嘉蕊今天發文指出，她去偏鄉學校參訪，發現孩童喝的是「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。