高雄營養午餐政策因年底選舉變「髮夾彎」？市府說明決策過程
相隔僅2天，高雄國中小學生營養午餐政策突然從使用者付費變成免費，爭取市長提名的立委邱議瑩、林岱樺陸續表達支持。粉專用「髮夾彎」形容，也有網友質疑，陳菊時代曾短暫實施免費政策，希望不是為了市長選舉而開出的短暫支票。市府表示，考量預算及精算後提出，並非政策大轉彎。
桃園市在六都之中率先提供免費營養午餐，台北市長蔣萬安本月6日宣布跟進，當日高市教育局表示，本市學校午餐維持使用者付費原則，家境困難的孩子給予全額補助，將教育經費將用在對孩子最有意義的項目，避免排擠其他教育政策經費。
今天上午11時左右，陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費，估計每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。18分鐘之後立委邱議瑩也發文說，她支持陳其邁市長，推動高雄市國中小營養午餐全面免費，在政策討論階段，她就主動向市長提出建議，也成功促成市府相關規畫。1小時之後立委林岱樺也跟進表達支持。
邱議瑩說，營養午餐是孩子在校期間最重要的一餐，她主張每個孩子都該享有同等、優質的營養照顧。吃的飽，也要吃的好，除了免費，更要為孩子嚴格把關食安與營養均衡，「持續提升高雄市的教育品質，讓高雄的孩子健康長大，這是我對市民的承諾」。
林岱樺表示全力支持，未來若由她擔任高雄市長，將在既有政策基礎上再加碼，讓高雄的孩子「吃得更好、長得更壯、學得更強」。
議員鍾易仲說，蔣萬安推出這項政策，民進黨陣營就有「錢從哪裡來」、「把關比省錢重要」等酸言酸語。陳其邁常講的，「錢不是問題」。只有在政治攻防、不想做某些事的時候，錢才會變成問題。經過這次的經驗，他也奉勸民進黨陣營，碰到民生政策真的不要膝反應，應該多思考政策的善意，這才是全民之福。
議員許采蓁說，樂見高雄孩子可以享有免費營養午餐，但也為教育局昨天還在酸台北市，今天就自己打臉自己感到不解。難道給廠商開演唱會免場租賺錢的時候，就不在意「使用者付費」，反而對高雄的孩子倒是十分苛刻，認定標準令人不解。
政策轉變太快也引來外界質疑，有粉專用「髮夾彎」來形容，有人說「要選舉了開始大撒幣了」，也有市民擔心市府是為了市長選舉而開出的短暫支票，會如同2010年陳菊當市長時那樣，只實施4個月就結束。
市府說明，免費政策是在精算整體預算確定能承擔後對外公布，考慮2天才決定跟進，並非大轉彎。
