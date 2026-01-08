聽新聞
影／高雄跟進營養午餐免費 黃偉哲有壓力痛批「台北炫富南部痛苦」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午出席行政院後受訪。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午出席行政院後受訪。圖／台南市政府提供

針對外界關心各縣市陸續宣布國中小營養午餐全面免費政策，台南市長黃偉哲上午出席行政院後受訪表示，6都目前已有4都宣布營養午餐免費，市府將審慎評估自身財政狀況後再做因應，但也痛批新版財政收支劃分法上路後，對台南的財源分配更加不利，「朱門酒肉臭、路有凍死屍」，台北市可以揮霍卻造成其他縣市的痛苦。

黃偉哲指出，台南財政條件與北部縣市差距明顯，，財政條件優渥的縣市，難道要用這種方式來「炫富」嗎？現在已到了「朱門酒肉臭路有凍死屍」的情況了，未排富即全面實施福利政策，又要來跟其他縣市炫耀，拿了大把的統籌分配稅款，拿去亂花造成別人的困擾。

黃偉哲強調，營養午餐不是不能免費，而是還有許多更急迫需要處理的市政部分，讓南部的縣市非常痛苦，高雄市已宣布實施相關政策，確實對台南形成壓力，但會好好去思考，預計在今年8月、也就是新學年度開始前，做出政策性決定，中間還有約7個月內，完整評估財政承受度再做決定。

黃偉哲說會先把市政的優先順序排序出來，而不是像有些縣市「得了便宜又賣乖」，自己拿了大把的統籌分配稿去浪費虛擲，讓比較窮困的縣市造成施政的困擾，深深不以為然。

黃偉哲不滿說，台北市已完成鐵路地下化與捷運建設，如今再推動營養午餐免費，台北市除了沒有用黃金打造馬路和人行道之外，其他不是什麼都做了嗎？相較之下，南部縣市仍須投入數百億元補齊長期落後的交通與公共建設，卻無法享有相同的財政餘裕，整體結構對南部並不公平。

他也呼籲應重新檢討財政收支劃分制度，對財政較為困難的縣市中央要提高補助比例，財政分級很弱後的縣市，不應再用這種方式進一步增加地方負擔。

黃偉哲說，以台南市約14萬名中小學生估算，若每人每年約1萬元，總經費約需14億元，目前仍需進一步精算。他強調，台南財政自給率偏低，每一筆支出都必須精打細算，若中央不補助，對地方財政將是沉重負擔。

黃偉哲調，統籌分配稅款增加幅度同樣存在明顯差距，以台北市增加約416億元為例，台南僅增加約161億元，但仍須支應捷運與鐵路地下化等重大建設，蔣市長可以拿來揮霍台南市是沒有辦法，還要精算財政排擠一定會有，到底是要排擠那部分是面臨的困擾。

