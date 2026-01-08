聽新聞
侯友宜籲營養午餐政策統一 政院：財劃法削弱中央財政 無餘裕

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

台北市、基隆市、台中市、高雄市接連宣布國中小營養午餐全面免費，新北市長侯友宜則呼籲中央提出統一政策，避免縣市落差。行政院發言人李慧芝指出，現行新版財劃法導致水平分配不均、各縣市落差大，才導致各地營養午餐政策不一，雖然有縣市希望中央協助，但修法大幅削弱中央財政，中央政府今年預計舉債3000億元，無餘裕協助地方。

李慧芝說，請相關縣市首長呼籲當地立委，儘快審議行政院版本的財劃法修法，讓各地學生獲得均衡補助。

