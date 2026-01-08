影／綠批營養午餐免費是「買票」 謝國樑：做到前市府沒做到的

基隆市昨宣布跟進台北市公立國中小營養午餐全面免費政策，市長謝國樑今天與多個家長會座談後對外說明，全免後年度支出增加1億多，總經費共3.7億，受惠學生2萬2千人。針對綠議員質疑過去3年不做選前才宣布是「買票」，謝回應「市政是分階段的，我們做到前市府沒有做到的。」

民進黨市議員鄭文婷今天表示，台北市長蔣萬安宣布營養午餐全免後，謝市長終於知道要「拿香跟拜」、從善如流，但這項政策在謝市府任內過去3年中，議會早已多次強烈爭取，當時謝國樑完全置之不理。如今在選舉年才急忙跟進，這項遲來的政策，不過是謝國樑在面臨施政困境時，再次使出的買票手法。

謝國樑回應說，他一上任就提升市府對營養午餐的總負擔額，加碼補助，減輕家長的負擔，讓質跟量更好，營養午餐政策都是持續在推動。「市政是分階段的，我們做到前市府沒有做到的。」

議長童子瑋前天也提營養午餐全免政見，謝表示，市政是可以客觀理性討論的，議長提出好的建議市府都會接受，也希望市府提出好的建設議長也能支持。

謝國樑今天說明開辦營養午餐免費政策，指基隆整體負債從他上任時的67億降至去年底的40億，27億減債差額可提供全市公立國中小學生免費營養午餐，主要是減輕家長的負擔，未來會好好規畫，引進在地食材也帶動基隆農漁業產業發展。

謝國樑表示，目前積極展開跨縣市合作，昨天他拜會台北市長蔣萬安，雙方達成共識，即日起成立「營養午餐合作交流平台」，由基隆市與台北市每月定期召開會議，針對營養午餐制度、品質管理及政策經驗進行交流，並規劃於今年9月共同推動相關合作措施。

謝說，今天家長會長座談會，家長會普遍肯定免費營養午餐政策在景氣不佳情況下，有助於減輕家庭負擔。營養午餐即使免費，對品質的要求只會更高、不會降低，未來將成立「免費營養午餐督導小組」定期開會，邀請家長實際參與監督，確保餐食品質、健康與營養不受影響。

市府未來將聘請專業顧問及專家學者，針對餐點美味度、色澤搭配、營養均衡提出具體且公開的評估報告與改進建議，並一併檢討廚房配置與廚工人力比例，提升整體供餐效能。 基隆市昨宣布跟進台北市公立國中小營養午餐全面免費政策，市長謝國樑今天與多個家長會座談後對外說明。記者游明煌／攝影