台中市公立國中小營養午餐免費 家長樂見其成、教師憂排擠經費

台中市長盧秀燕今天宣布，115學年度開始公立國中小營養午餐免費。台中市家長團體樂見其成，也相信市府有能力為營養午餐品質把關；教師團體則擔憂，營養午餐免費增加的十多億元預算，會不會排擠到其他教育經費，尤其是針對教師的補助？

中市府預估公立國中小營養午餐免費政策將使21.4萬人受惠，每年所需經費約25億元到30億元，市府3月會向市議會提出追加預算；另外，市府原本每年就編列約14億元營養午餐補助預算，營養午餐免費實際增加預算約11億到16億元。

台中市家長會長協會理事長蔡昭姍表示，盧秀燕上任後教育經費比例很高，一直都相當照顧孩子，這次公立國中小營養午餐免費，家長端也會大力支持；她相信，市府既然下定決心擴大補助，一定能夠為營養午餐品質好好把關，讓孩子都能吃到營養均衡的午餐。

至於營養午餐補助有無可能擴大到私立學校乃至高中職，蔡昭姍認為與市府的經費預算有關，這部分關係到盧市府的整體規畫，她不便評論，不過也相信若經費充裕，市府會盡量補助所有需要幫助的對象。

台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，盧秀燕這次宣布被視為「跟進台北市」，但台北市長蔣萬安宣布的教育政策可不只營養午餐免費，還包含導師減授1節課、提高導師費、充實專責行政人力等措施；他擔心，盧市府只推動營養午餐免費，會不會排擠到其他教育經費？

林碩杰說明，比如導師減授1節課，能夠增加導師們備課、輔導與休息的時間，對一線教師有很大幫助，但每周多出來的1堂課，學校要聘僱代課教師或代理教師分攤，這都需要經費；營養午餐免費固然對學生很好，但會不會照顧到學生，沒照顧到教師？

林碩杰坦言，目前教育環境下，教師壓力大、負擔重，市府提出教育政策往往優先惠及學生，教師的順位要往後靠；他希望中市府比照北市府，改善教師勞動條件，也可以參考花蓮、台東今年提高敬師禮金，並納入代課教師和鐘點教師。 台中市長盧秀燕今天宣布，115年度開始公立國中小營養午餐免費。記者黃仲裕／攝影