16縣市營養午餐免費 全教總：不應排擠其他教育預算

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總呼籲，營養午餐免費政策不應排擠教育本務。圖為全教總理事長侯俊良。圖／聯合報系資料照片
繼台北市長蔣萬安宣布北市國中小學營養午餐全面免費後，台中市、高雄市於今天跟進，基隆市也接著宣布。對此，全教總今天發布新聞稿表示，營養午餐不應只是自費與免費的爭議，除了應關注免費午餐是否排擠其他教育預算，針對校園營養師不足、廚工低薪等問題，教育部及各地方政府應提出更為明確的具體作為。

全教總指出，截至目前，全台22縣市中，實施全面免費者已達16個，有宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、新竹縣市、連江縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、台東縣、基隆市、桃園市、台北市、台中市及高雄市。全教總樂見縣市首長關心學童午餐，但也憂心在缺乏完整配套下，全面免費極可能淪為地方首長的「福利軍備競賽」，恐難真正提升用餐品質。

全教總指出，目前的局勢已形成「16縣市免費、6縣市自費」的強烈對比，凸顯了國民教育福利因地而異的不公。同樣接受國民教育，卻因戶籍不同而有差別待遇，中央與地方政府應嚴肅面對此亂象，共同研議解決之道。

此外，全教總呼籲這些免費政策不應排擠教育本務。教育預算資源有限，營養午餐全面免費所費不貲，此政策是否會排擠校舍修繕、教學設備等其他教育預算，進而影響整體教育品質？此事必須持續關注，並接受公眾嚴格監督。

全教總更強調，比免費更重要的是「人力」與「品質」。免費不等於優質，要確保學童吃得健康，更關鍵的是補足校園營養師人力、改善廚工低薪待遇，並嚴格落實食材溯源、營養標準與食品安全管理。

