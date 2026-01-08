聽新聞
0:00 / 0:00

台中市公立國中小營養午餐免費 藍白議員要求擴大到私立學校

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）宣布115學年度起公立國中小營養午餐免費，藍、白建議擴大補助範圍到私立學校，綠批評施政見風使舵。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）宣布115學年度起公立國中小營養午餐免費，藍、白建議擴大補助範圍到私立學校，綠批評施政見風使舵。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天宣布115學年度開始公立國中小營養午餐免費。國民黨台中市黨團與民眾黨台中市黨部都認為，營養午餐免費是好事，但不應差別對待，應擴大實施到私立學校；綠營則批評盧市府過去不斷推拖，如今看政治風向才跟進政策。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，黨團近年多次建議調高國中小營養午餐補助，全額補助更好，並加碼補助公私立高中職；很高興市府今天宣布公立國中小營養午餐免費，國民黨團也會全力支持市府3月向議會提出的追加預算。

李中也指出，台中還有許多私立國中小、公私立高中職的學生，就算只補助每餐5元或10元，都能減輕家長負擔，既然市府決定全面補助公立國中小，何不擴大補助範圍到私立國中小與公私立高中職？教育政策應是全面性的，照顧孩子不分公私立或國高中。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍分析，市府原本每年補助營養午餐的經費就是14億元，公立國中小營養午餐免費總預算30億元，實際上只增加16億元，占年度總預算歲出1980億元的0.8%，用不到1%的總預算推動便民政策，可以說是幸福投資，也不會造成財政困擾。

另一方面，陳清龍也認為，補助範圍應該擴及私立國中小，目前全市私立國中小學生約2.5萬人，若將他們也納入補助範圍，約需增列2.5億元預算，同樣不算太大的負擔，還能真正意義上達成教育平權的目標，請市府評估可行性。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，對於盧秀燕的決定「既欣慰又感慨」，欣慰市府終於聽見家長的聲音，感慨盧政策大轉彎，過去老是用「營養午餐不是法定福利」、「國立高中也沒有免費供餐」等理由推諉，如今看到台北、基隆都做了才要跟進，施政缺乏核心價值，只會見風使舵。

民進黨議員林德宇、陳雅惠、陳俞融等人也批評，盧秀燕此前對營養午餐免費政策不斷推拖，聽不進議員建議，反而是台北市長蔣萬安一個動作就跟進；無論如何，還是肯定正確的政策方向，但關鍵在於如何執行，市府必須提供明確的財源和執行計畫。

營養午餐 總預算 藍白

延伸閱讀

台中公立國中小營養午餐全面免費 楊瓊瓔：投資教育希望永遠在

【即時短評】為何此刻宣布學校午餐免費？看盧秀燕的政治考量

盧秀燕今宣布國中小午餐免費 3寶爸吳宗學讚：家長都在等的一刻！

支出30億！盧秀燕宣布公立國中小營養午餐免費 預估21.4萬學生受惠

相關新聞

免費營養午餐 台中高雄跟進 雲林新竹也要做

台北市長蔣萬安六日登高一呼推動免費營養午餐，許多縣市跟進。基隆市前天率先響應，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天先後跟進...

新聞眼／營養午餐免費 蔣萬安出手驚醒藍綠諸侯

新年初始，台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費政策，藍綠縣市紛紛跟進，連台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁都「從善如流」...

免費營養午餐高雄跟進 黃偉哲坦言有壓力

對於台北市免費營養午餐政策，台南市長黃偉哲昨天先批，新版財政收支劃分法是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，台北市的揮霍造成其他...

「各縣市差異大」 專家籲訂營養午餐專法

國中營養午餐政策受關注，兒福聯盟研究暨組織發展處長黃韻璇說，中央未明定營養午餐相關規範，導致各縣市間差異大，台灣每個縣市...

營養午餐免費新北未跟進 先推周周有鮮奶

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費政策，但鄰近的新北市因經費考量未跟進，市長侯友宜允諾研議，他昨天宣布新學期將啟動「鮮奶幸福...

超稀的豆漿 資深媒體人揭露偏鄉孩童免費午餐背後的真相

台北市長蔣萬安宣布營養午餐將全面免費，引發各縣市跟進，但資深媒體人孫嘉蕊今天發文指出，她去偏鄉學校參訪，發現孩童喝的是「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。