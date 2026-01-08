台中市公立國中小營養午餐免費 藍白議員要求擴大到私立學校

台中市長盧秀燕今天宣布115學年度開始公立國中小營養午餐免費。國民黨台中市黨團與民眾黨台中市黨部都認為，營養午餐免費是好事，但不應差別對待，應擴大實施到私立學校；綠營則批評盧市府過去不斷推拖，如今看政治風向才跟進政策。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，黨團近年多次建議調高國中小營養午餐補助，全額補助更好，並加碼補助公私立高中職；很高興市府今天宣布公立國中小營養午餐免費，國民黨團也會全力支持市府3月向議會提出的追加預算。

李中也指出，台中還有許多私立國中小、公私立高中職的學生，就算只補助每餐5元或10元，都能減輕家長負擔，既然市府決定全面補助公立國中小，何不擴大補助範圍到私立國中小與公私立高中職？教育政策應是全面性的，照顧孩子不分公私立或國高中。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍分析，市府原本每年補助營養午餐的經費就是14億元，公立國中小營養午餐免費總預算30億元，實際上只增加16億元，占年度總預算歲出1980億元的0.8%，用不到1%的總預算推動便民政策，可以說是幸福投資，也不會造成財政困擾。

另一方面，陳清龍也認為，補助範圍應該擴及私立國中小，目前全市私立國中小學生約2.5萬人，若將他們也納入補助範圍，約需增列2.5億元預算，同樣不算太大的負擔，還能真正意義上達成教育平權的目標，請市府評估可行性。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，對於盧秀燕的決定「既欣慰又感慨」，欣慰市府終於聽見家長的聲音，感慨盧政策大轉彎，過去老是用「營養午餐不是法定福利」、「國立高中也沒有免費供餐」等理由推諉，如今看到台北、基隆都做了才要跟進，施政缺乏核心價值，只會見風使舵。

民進黨議員林德宇、陳雅惠、陳俞融等人也批評，盧秀燕此前對營養午餐免費政策不斷推拖，聽不進議員建議，反而是台北市長蔣萬安一個動作就跟進；無論如何，還是肯定正確的政策方向，但關鍵在於如何執行，市府必須提供明確的財源和執行計畫。