明年跟進營養午餐免費政策？侯友宜：會做好適時調整

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，今年預算已在昨天通過，會不會順利編在明年，他會做好適時調整，讓政策方向也能夠照顧孩子們，也能夠照顧老的。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，今年預算已在昨天通過，會不會順利編在明年，他會做好適時調整，讓政策方向也能夠照顧孩子們，也能夠照顧老的。記者江婉儀／攝影

台中今早跟進宣布營養午餐免費，新北市長侯友宜表示，今年預算已在昨天通過，會不會順利編在明年，他會做好適時調整，讓政策方向也能夠照顧孩子們，也能夠照顧老的。

侯友宜表示，營養午餐也談了很多年，其他縣市有的已經在做，新北市因為在六都人均預算最少，要照顧孩子又最多，投下的全國教育資源最高。當然在照顧孩子們，能夠多做絕對是好事，所以這幾年也跟議員們共同面對，在財政如何在分配的過程當中，照顧小的也能夠照顧到老的，這才是市政正確的方向。

侯友宜表示，今年預算謝謝議員支持在昨天通過，「鮮奶幸福周」是一個福利政策，也是一個必須照顧老的、照顧小的、好的政策，

侯友宜說，那今年的預算謝謝議員的支持，在昨天通過了。通過預算對長輩的照顧，以及「鮮奶幸福周」的預算，都給滿滿的支持。這是一個福利政策，也是一個必須照顧老的、照顧小的、好的政策。

侯友宜說，未來營養午餐會不會免費，還會跟議員再盤整所有的財政資源，教育資源會全力以赴，新北已經全國最高，因為要投入46億元，今年的預算過了，會不會順利編在明年，他會做好適時調整，讓政策方向也能夠照顧孩子們，也能夠照顧老的。

被問及日前提出營養午餐希望中央幫忙統籌分配，侯友宜表示，他覺得中央跟地方在財政收支劃分法，大部分都已經過了，還有少部分還在討論當中，每一個縣市的財政資源都不盡然一樣，有些是全國一致性，要不要共同面對的，中央也可以考量跟地方討論以外，一致性如何照顧更多的孩子、更多的長輩。

侯友宜 財政收支劃分法

延伸閱讀

影／新北「鮮奶幸福周」2月23日上路 33萬幼童每周免費領鮮奶

新北總預算三讀 藍盼中央公平、綠籲侯助中央預算能送審

北市中小學營養午餐今年起全免費 侯友宜：中央要有統一做法

影／朝野將發起下鄉宣講 侯友宜：越有權力的人要學會更謙卑

相關新聞

免費營養午餐 台中高雄跟進 雲林新竹也要做

台北市長蔣萬安六日登高一呼推動免費營養午餐，許多縣市跟進。基隆市前天率先響應，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天先後跟進...

新聞眼／營養午餐免費 蔣萬安出手驚醒藍綠諸侯

新年初始，台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費政策，藍綠縣市紛紛跟進，連台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁都「從善如流」...

免費營養午餐高雄跟進 黃偉哲坦言有壓力

對於台北市免費營養午餐政策，台南市長黃偉哲昨天先批，新版財政收支劃分法是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，台北市的揮霍造成其他...

「各縣市差異大」 專家籲訂營養午餐專法

國中營養午餐政策受關注，兒福聯盟研究暨組織發展處長黃韻璇說，中央未明定營養午餐相關規範，導致各縣市間差異大，台灣每個縣市...

營養午餐免費新北未跟進 先推周周有鮮奶

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費政策，但鄰近的新北市因經費考量未跟進，市長侯友宜允諾研議，他昨天宣布新學期將啟動「鮮奶幸福...

超稀的豆漿 資深媒體人揭露偏鄉孩童免費午餐背後的真相

台北市長蔣萬安宣布營養午餐將全面免費，引發各縣市跟進，但資深媒體人孫嘉蕊今天發文指出，她去偏鄉學校參訪，發現孩童喝的是「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。