支出30億！盧秀燕宣布公立國中小營養午餐免費 預估21.4萬學生受惠
台中市長盧秀燕今天上午宣布，從115學年度開始，台中市公立小學、公立國中實施免費營養午餐，預計有21.4萬名學生受惠。她強調，過去營養午餐政策是補助弱勢學生，但時代進步，現在免費營養午餐應該被視為政府整體教育政策的一環，會在3月向議會提出追加預算。
盧秀燕說，她非常重視教育，台中教育預算占全市總預算的比例長期是六都第一，包含全面汰換課桌椅、新建10座新學校、聘請外師，也替超過50所學校新建活動中心；台中市財政非常辛苦，不過該做的還是要做，因此從115學年度開始，台中公立小學、公立國中營養午餐免費。
盧秀燕指出，台中市預計會有21.4萬名學生受惠，以一餐60元到70元計算，每年增加的教育預算高達25到30億元；市府會想辦法做該做的事，再窮不能窮教育、再苦不能苦孩子，預計3月向市議會提出追加預算，拜託到時候議員大力支持，下學年度開始就能順利執行。
台北市長蔣萬安日前才宣布北市營養午餐免費，外界不免疑惑台中是否「跟進」。盧秀燕表示，六都中最早實施營養午餐免費的是桃園市，現在台北也宣布實施，說明這是教育趨勢，台中的孩子不能輸在起跑點上，一定要得到最好，因此市府才下定決心籌措經費。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言