聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中市國中小營養午餐免費 盧秀燕：該做的一定要做

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天上午宣布，國小及國中學生115學年度起營養午餐免費提供。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今天上午宣布，國小及國中學生115學年度起營養午餐免費提供。記者黃仲裕／攝影

桃園、台北宣布營養午餐免費措施，台中市長盧秀燕今天上午在台中市政府舉行臨時記者會，宣布台中市國小及國中自115學年度起，營養午餐免費提供。

盧秀燕表示長期以來重視教育，教育預算占總預算六都第一，過去學校免費營養午餐政策都是以弱勢學生為主，但是時代進步了，現在免費營養午餐應該視為政府整體教育政策責任的一環，應該由政府來供應。盧秀燕指出，雖然台中的財政非常辛苦，但是該做的還是一定要做，營養午餐政策應該實施。如果以一餐60～70元來計算，台中市會有21.4萬的學仁受惠，一年的教育經費將高達25～30億元支出，但是市府會想辦法。

營養午餐 盧秀燕

延伸閱讀

蔣萬安推國中小免費營養午餐 羅廷瑋喊話盧秀燕跟進

跟進台北 盧秀燕今宣布：台中學校午餐全面免費

拋台中「國中小午餐全面免費」政見 何欣純喊話盧秀燕：盡速提預算

盧秀燕宣布台中跟進免費午餐？民衆黨提議1%預算換孩子一餐安心

相關新聞

免費營養午餐 台中高雄跟進 雲林新竹也要做

台北市長蔣萬安六日登高一呼推動免費營養午餐，許多縣市跟進。基隆市前天率先響應，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天先後跟進...

新聞眼／營養午餐免費 蔣萬安出手驚醒藍綠諸侯

新年初始，台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費政策，藍綠縣市紛紛跟進，連台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁都「從善如流」...

免費營養午餐高雄跟進 黃偉哲坦言有壓力

對於台北市免費營養午餐政策，台南市長黃偉哲昨天先批，新版財政收支劃分法是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，台北市的揮霍造成其他...

「各縣市差異大」 專家籲訂營養午餐專法

國中營養午餐政策受關注，兒福聯盟研究暨組織發展處長黃韻璇說，中央未明定營養午餐相關規範，導致各縣市間差異大，台灣每個縣市...

營養午餐免費新北未跟進 先推周周有鮮奶

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費政策，但鄰近的新北市因經費考量未跟進，市長侯友宜允諾研議，他昨天宣布新學期將啟動「鮮奶幸福...

超稀的豆漿 資深媒體人揭露偏鄉孩童免費午餐背後的真相

台北市長蔣萬安宣布營養午餐將全面免費，引發各縣市跟進，但資深媒體人孫嘉蕊今天發文指出，她去偏鄉學校參訪，發現孩童喝的是「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。