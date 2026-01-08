聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中市國中小營養午餐免費 盧秀燕：該做的一定要做
桃園、台北宣布營養午餐免費措施，台中市長盧秀燕今天上午在台中市政府舉行臨時記者會，宣布台中市國小及國中自115學年度起，營養午餐免費提供。
盧秀燕表示長期以來重視教育，教育預算占總預算六都第一，過去學校免費營養午餐政策都是以弱勢學生為主，但是時代進步了，現在免費營養午餐應該視為政府整體教育政策責任的一環，應該由政府來供應。盧秀燕指出，雖然台中的財政非常辛苦，但是該做的還是一定要做，營養午餐政策應該實施。如果以一餐60～70元來計算，台中市會有21.4萬的學仁受惠，一年的教育經費將高達25～30億元支出，但是市府會想辦法。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言