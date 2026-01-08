聽新聞
跟進台北 盧秀燕今宣布：台中學校午餐全面免費

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕盧秀燕宣布，台中學校午餐全面免費。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕今日上午10時臨時舉行記者會，宣布115學年度公立國中小免費營養午餐。市府指出，相關經費與配套已完成評估，未來將整合現行補助機制，確保學生用餐品質不降低，並以「有增無減」原則滾動檢討。

台中市長盧秀燕今天此舉也回應近來因台北市拍板國中小全面免費營養午餐後，在台中家長社群掀起的高度討論。

事實上，盧秀燕昨日被問及相關議題時，曾以行程緊湊為由未正面回應，今日即親自對外說明政策方向，外界解讀市府已完成相關評估並拍板定案。

根據台中市教育局初步評估，全市約有23.9萬名國中小學生，若實施學校午餐全面免費，經費約33.5 億元。目前市府已針對弱勢學生午餐、偏鄉補助及相關加碼措施，每年編列約14億元，未來將秉持「有增無減」原則，滾動檢討補助內容與經費配置。

教育局指出，現行午餐政策除照顧經濟弱勢學生外，也持續提升供餐品質，包含每餐加碼補助、提供水果費、溯源食材獎勵及偏鄉學校補助等措施。若全面推動免費政策，市府將整合既有補助機制，確保學生用餐品質不因政策調整而降低。

市府內部評估認為，以目前台中市年度預算規模來看，相關新增經費屬可控範圍，且透過全面免費制度，更有助於統一契約規範、提升行政效率，同時避免補助制度造成校園內的標籤化問題。

市府強調，學校午餐不只是福利政策，更攸關孩子的健康成長與教育平權。未來相關配套與實施細節，將由教育局進一步對外說明，期盼讓政策順利上路，讓所有學童都能在無差別的環境中安心用餐。

