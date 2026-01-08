拋台中「國中小午餐全面免費」政見 何欣純喊話盧秀燕：盡速提預算
台北市長蔣萬安6日拍板台北市國中小午餐全面免費，獲民進黨徵召將參選台中市長的立委何欣純今在臉書以「盧市長不做的，何欣純來做！」喊話台中市長盧秀燕，並丟出政見表示，若她當選市長，台中國中、小營養午餐費用，將由台中市府來負擔，幫家庭及孩子每年節省萬元以上的開銷，並呼籲盧秀燕盡速在今年暑假前提出追加預算，一拖下去，就是2年的差距。
何欣純表示，台中市國中小學生將近24萬，民進黨立委蔡其昌3年前在競選時，已經喊出「營養午餐免費」的政見，可惜沒能成功。她質疑，盧秀燕這幾年來依舊「不鬆口、不作為」。現在台北市決定今年9月就要實施，基隆也跟進，更何況中部的彰化、南投、苗栗都已實施多年，身為全國人口第二大的城市，台中沒有理由不做。
何欣純指，台中市府今年度已編列14億元、學校午餐相關經費，只要再增加20億的的經費，就能讓台中國中小孩子跟家庭鬆一口氣，為何不能做？她無法理解盧市長可以做、但為何不做的原因？但何欣純願意跟隨民意的力量前進，這就是我的底氣，因為這是來自於市民的實際需求。
何欣純呼籲，請盧秀燕盡速在今年暑假前向議會提出追加預算，趕在9月開學前，讓台中所有的孩子與家庭能夠享有台中市府的貼心與關心；要不然，若我上任後，最快明年9月才能實施，一拖下去，就是2年時間的差距，希望盧秀燕能謹慎考慮。
