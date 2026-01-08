聽新聞
盧秀燕宣布台中跟進免費午餐？民衆黨提議1%預算換孩子一餐安心

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國小營養午餐示意圖。本報資料照片
國小營養午餐示意圖。本報資料照片

隨著台北市宣布將於115學年度起實施國中小全面免費營養午餐，攸關「教育平權」的政策，近日在台中家長社群引發熱烈討論。台灣民眾黨台中市黨部今呼籲，期盼市長盧秀燕展現魄力，重新評估政策可行性。

值得注意的是，台中市長盧秀燕今日上午突然宣布將於10時召開記者會，外界揣測是否與相關教育或重大政策宣布有關，也讓「免費營養午餐」議題備受關注。

民眾黨台中市黨部發言人 吳皇昇表示，肯定市府團隊長期維持財政紀律的努力，但經過理性精算，全面免費營養午餐並非遙不可及。依據台中市議會三讀通過的2026年度總預算，台中市歲出規模達 1974.05億元；根據評估，若實施公私立國中小全面免費午餐，在扣除現行已編列的各項補助約14億元後，市府每年僅需再籌措約19.6億元。

吳皇昇指出，這筆新增經費僅占市府總預算0.99%，只要不到1%的預算決心，就能為全市約24萬戶家庭帶來安心。相較於市府每年編列28.5億元照顧長輩健保，他認為市府應有足夠智慧，在整體財政規劃中，為下一代撥出這不到20億元的投資。

民眾黨台中市黨部發言人 劉芩妤則指出，雖然市府目前已針對弱勢學童提供全額補助，立意良善，但在校園實務現場，補助申請流程仍可能讓部分孩子承受「被標籤化」的心理壓力。她強調，教育平權不應只停留在課本，更應落實到餐桌，全面免費營養午餐才能真正消除隱性差距。

針對市府提及中央尚未推動、須考量財政衝擊的顧慮，民眾黨市議員參選人 連小華認為，孩子的成長不能等待，呼籲台中市籍立法委員不分黨派組成「台中教育隊」，積極向教育部與行政院爭取補助，透過中央資源挹注，協助地方推動政策。

民眾黨台中市黨部強調，台北做得到，台中也一定可以，期盼市府重新啟動評估，攜手中央與地方，共同為孩子端出一碗最公平、也最幸福的營養午餐。

