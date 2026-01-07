北市最快9月營養午餐全面免費…估全年20多億元 1校長：應無排擠效應
台北市長蔣萬安今天表示北市營養午餐全面免費最快9月上路。教育局估計115年全年的總補助金額約為新台幣20多億元。有校長評應無排擠效應，並看好可藉此強化營養均衡及惜食觀。
台北市將推動公私立國小、國中營養午餐全面免費，受關注，台北市長蔣萬安今天說最快9月上路。
教育局告訴中央社記者，市長6日上午市政會議宣布辦理台北市國中小學生營養午餐免費，總受惠學生數約18萬人，總補助金額約為20多億元，全數費用都採追加預算方式支出。
蔣萬安也說，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元支出。教育局補充，其中清寒學生原本就已免費，以114學年度公私立國中小清寒學生營養午餐補助人數總計為1.7萬人。
延平國小校長陳清義說，相信市府已精算過，不至於排擠到其他教育預算，又每個行政區都有經濟條件強跟弱的家庭，全面免費可照顧這區間更多人，像萬華區可能經濟力不到富裕的多一點，但軍公教多的文山區也有學校學生多來自國宅等，或可感受到更強的受惠度。
台北市立大學附設實驗國民小學校長吳嘉瑞說，國小、國中是國民義務教育，營養午餐全面免費，應該還不算是齊頭式平等。
吳嘉瑞並說，他看好由市府層級正式宣告全面免費來重視學校午餐的作法，將有利於推動食農教育，強化學生、家長學習營養均衡配置、珍惜食物的價值觀，同時減輕所有家庭的負擔。
行政作業面，陳清義說，每校的餐費可能不同，延平國小平均每餐價格67元，在市府目前估算補助額度區間內，原本必須調查學生要不要吃午餐、兩個月收費一次、打收費單、不吃的學生要退費等，當中有的行政作業執行起來或可減輕負擔。
