快訊

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

台南國科會資安大樓今晨傳火警！3樓無人機區燒毀

聽新聞
0:00 / 0:00

115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝

聯合新聞網／ 綜合報導
學測考生示意圖。聯合報系資料照
學測考生示意圖。聯合報系資料照

115年大學學測日前落幕，各科難易度不一，考生們都有各自覺得棘手的部分。其中國文科國綜）被認為偏難，全教會甚至預估分數可能會比去年下降。

編輯推薦

國綜單選19至21題是題組，改寫自台灣大學藝術研究所教授暨所長盧慧紋的文章〈興風作浪的浪漫〉，要求考生們針對文中敘述選出最適當的答案。盧慧紋在臉書上表示，經友人告知自己的文章段落被選為考題，很高興出題老師關注藝術史材料，「但選擇題有點困難呀！作者本人也是想了很久⋯」。

試題／大考中心提供
試題／大考中心提供

作者本人都覺得學測考題難在Threads上引起討論，許多人紛紛舉例過往案例，「108年學測的時候，樂評馬世芳和作家張曉風的著作被學測引用，但兩人都對試題有疑慮，大考中心表示尊重作者看法，會重新檢視題庫，並建議以後命題不再採用其著作」、「之前知名作家張曼娟老師也分享公務人員考試（鐵路特考）國文考科，引用她的文章，老師自己對於題目中的要選擇哪個選項也很為難」、「2018年香港中學文憑考試（相當於台灣學測）中文閱讀卷取材於作者林黛嫚，本人亦表示很多題都不知如何答」。

不少人認為，這種揣測作者的文章理解題目非常沒有必要，只是變相訓練學生迎合出題者想法；但也有人指出，這種題目裡，有些是「明顯有客觀錯誤」的選項，旨在訓練學生學會分辨這些「乍看沒毛病，在細節中暗藏邏輯謬誤」的說詞，教育孩子識讀能力。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

115學測 國文科 國綜 閱讀 台灣大學 台大 藝術 研究所

延伸閱讀

學生被迫「多考自保」報考學測科目逐年增 教育部將請招聯會討論

誰是最強考生？ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸

北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多

整理包／115年大學學測 大考中心公布各科完整試題與答案

相關新聞

115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝

115年大學學測日前落幕，各科難易度不一，考生們都有各自覺得棘手的部分。其中國文科（國綜）被認為偏難，全教會甚至預估分數可能會比去年下降。

整理包／115年大學學測 大考中心公布各科完整試題與答案

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115年大學學測 社會科試題與解答

115年大學學測社會科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115年大學學測 數學B試題與解答

115年大學學測數學B試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115年大學學測 國寫（作文）試題

115年大學學測國寫試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考數...

115年大學學測 國文科（國綜）試題與解答

115年大學學測國文科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。