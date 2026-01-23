115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
115年大學學測日前落幕，各科難易度不一，考生們都有各自覺得棘手的部分。其中國文科（國綜）被認為偏難，全教會甚至預估分數可能會比去年下降。
國綜單選19至21題是題組，改寫自台灣大學藝術史研究所教授暨所長盧慧紋的文章〈興風作浪的浪漫〉，要求考生們針對文中敘述選出最適當的答案。盧慧紋在臉書上表示，經友人告知自己的文章段落被選為考題，很高興出題老師關注藝術史材料，「但選擇題有點困難呀！作者本人也是想了很久⋯」。
作者本人都覺得學測考題難在Threads上引起討論，許多人紛紛舉例過往案例，「108年學測的時候，樂評馬世芳和作家張曉風的著作被學測引用，但兩人都對試題有疑慮，大考中心表示尊重作者看法，會重新檢視題庫，並建議以後命題不再採用其著作」、「之前知名作家張曼娟老師也分享公務人員考試（鐵路特考）國文考科，引用她的文章，老師自己對於題目中的要選擇哪個選項也很為難」、「2018年香港中學文憑考試（相當於台灣學測）中文閱讀卷取材於作者林黛嫚，本人亦表示很多題都不知如何答」。
不少人認為，這種揣測作者的文章理解題目非常沒有必要，只是變相訓練學生迎合出題者想法；但也有人指出，這種題目裡，有些是「明顯有客觀錯誤」的選項，旨在訓練學生學會分辨這些「乍看沒毛病，在細節中暗藏邏輯謬誤」的說詞，教育孩子識讀能力。
