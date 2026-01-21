聽新聞
0:00 / 0:00
北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
學測落幕，北一女校長陳智源去年9月寄給學生的開學信中宣布，決定與學生並肩作戰參加大學學測考試，昨天休業式也和學生分享考試狀況，數A會寫的都對，可惜會的不多；至於自然科，直呼題目太多寫不完，但正確率蠻高；社會則是最順的。陳考試狀況也在社群掀起熱議，更期待其放榜成績。
陳智源9月開學日便宣布要投入今年學測考試，希望向學生傳達，不要因年齡、身分自我設限，更不要因為性別而限制自己追逐夢想，消息一出後也引發不少討論，前天學測落幕，外界也有許多人關時起陳的考試狀況，記者實際致電陳本人關心，但都未回應。
據了解，昨天是北一女休業式，陳也在台上向學生分享了自己考試狀況，大家覺得這次考題較難的數學A，陳則表示會寫的都對，不會的都寫不出來「可惜會的不多…」；第二天國文、英文則是沒有考，去各考場關心學生；第三天則是只考社會科，直言寫得很順，「畢竟自己也是個社會人士」。
陳參加考試此舉社群上也引起討論，不少人也說，「期待校長的考試成績」、「校長要考分科嗎」、「願意去考都需要很大的勇氣」、「一堆家長都在關心校長成績」。
【115學測】
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動
▪男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言