北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多

學測落幕，北一女校長陳智源去年9月寄給學生的開學信中宣布，決定與學生並肩作戰參加大學學測考試，昨天休業式也和學生分享考試狀況，數A會寫的都對，可惜會的不多；至於自然科，直呼題目太多寫不完，但正確率蠻高；社會則是最順的。陳考試狀況也在社群掀起熱議，更期待其放榜成績。

陳智源9月開學日便宣布要投入今年學測考試，希望向學生傳達，不要因年齡、身分自我設限，更不要因為性別而限制自己追逐夢想，消息一出後也引發不少討論，前天學測落幕，外界也有許多人關時起陳的考試狀況，記者實際致電陳本人關心，但都未回應。

據了解，昨天是北一女休業式，陳也在台上向學生分享了自己考試狀況，大家覺得這次考題較難的數學A，陳則表示會寫的都對，不會的都寫不出來「可惜會的不多…」；第二天國文、英文則是沒有考，去各考場關心學生；第三天則是只考社會科，直言寫得很順，「畢竟自己也是個社會人士」。

陳參加考試此舉社群上也引起討論，不少人也說，「期待校長的考試成績」、「校長要考分科嗎」、「願意去考都需要很大的勇氣」、「一堆家長都在關心校長成績」。