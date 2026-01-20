歪腰郵筒已過10年！網點名這3屆學測作文最難 「魔王題」0分考生暴增四成

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
115學測正式落幕，今年國寫考題包括舉出對「臉」的事例進行省思和以「隔在我們之間的種種」為題，探討人際間的隔閡與心結。題目曝光後，意外掀起一波「歷年最難作文題」的熱烈討論，其中「這三題」被許多人點名最難寫的作文題目。

近日有網友在Dcard以「有人還記得自己那年的學測作文題目嗎？」為題，並列出歷屆學測國寫考題，忍不住感嘆當年鬧得沸沸揚揚的「歪腰郵筒」竟然已經是10年前的事，引發大批網友討論。

此外，還有人認為今年作文題目「隔在我們之間的種種」切入點很多，對考生而言應該比較好發揮。相較之下，過去幾年的題目顯得相當抽象。例如2016年的「我看歪腰郵筒」，當年零分考生高達2240人，比前一年暴增4成，堪稱「考生殺手」；2017年的「關於經驗的N種思考」，則曾有考生罕見運用經濟學「微笑曲線」理論寫作，獲得當年全國最高分25分。

貼文底下，被最多網友點名難寫作文題目前三名是「我看歪腰郵筒、如果我有一座新冰箱和靜夜情懷」，「當初拿到歪腰郵筒才認真絕望」、「靜夜情懷...晚上哪來那麼多毛病，乖乖睡覺不行嗎？整個寫不出來，感性題直接炸掉，比模考都還低」、「一定是冰箱啊，看完題目根本看不懂，原本的模考通常12～15分，到學測打對折剩7分，還剛好卡標」、「感覺郵筒跟冰箱的怨恨者蠻多的，沒想到冰箱真的算蠻奇葩的題目」。

還有人指出，「抽象才有東西發揮，這種太平常的東西反而很難寫出深度」、「都千篇一律沒什麼鑒別度的話，也很難評分吧」、「國文十五級分，專攻作文的，給一下我的看法，首先標題不是判斷依據，題幹指引的內容才是，不要執著於字面上的意思」。

