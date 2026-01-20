快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

鐘聲一響全完了！一票考生學測國文犯致命錯誤 出考場後爆哭

聯合新聞網／ 綜合報導
115大學學測已經落幕，圖為考試第二天，考試前學生把握機會溫習的場景。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
115大學學測已經落幕，圖為考試第二天，考試前學生把握機會溫習的場景。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

為期三天的115學年度學測落幕，考生們開心地準備迎接寒假和過年，不過也有人煩惱自己考得不理想。有一名考生哀號自己在第二天考國文時，看錯考試時間，寫到一半突然鐘聲響起，結果所有選擇題都來不及畫卡，讓她瞬間腦筋一片空白，出考場後整個人爆哭。貼文引起熱議，不少考生也透露自己犯了同樣的錯。

這名女學生在Threads發文，表示自己每次的模擬考國文都頂標，甚至國綜還拿過90分，原本對這次學測的國文考試很有信心，但當天卻看錯考試時間。她說自己以為考到14:40，因此想說先在兩點的時候先把手寫寫完再畫卡，沒想到20分時竟然打鐘，所有的選擇題都沒畫卡，讓她當場腦筋一片空白，手也在發抖，離開考場後崩潰痛哭，「沒得分科了，真的沒想過要重考，不知道怎麼辦？」

貼文也釣出不少看錯時間的考生，「我也是以為考到2點40，卡全都沒畫…出考場整個破大防，哭著打電話給我爸。現在只能祈求作文好一點，至少能賺點分」、「我平常國綜也都差不多90，然後我也以為考到40分，最後混合題空了20分沒寫，我那時候腦子也是空白也直接爆哭，我懂妳，真的很難過」、「我也以為考到40分，後面自己加了加發現沒那麼久」、「沒事，妳不孤單。我以為自然考到50分，40分敲鐘一題選擇都沒畫」、「我要哭了，終於有人跟我一樣以為考到40，我空的是手寫」、「我也以為考到40分，混合題全部沒寫」。

其中有人透露大考中心知道會有考生以為國文考到40分，所以在官方公開的行程表中，為國文的考試時間用紅色字體特別標示出來。從大考中心簡章可看到，這次學測分三天考試，第一天的第二科自然考試時間是12:50-14:40，第二天國綜是12:50-14:20，第三天的社會是12:50-14:40，因為第二天還有多考一科國寫，因此國綜的考試時間只有90分鐘，大考中心也特別將這一科用紅字標示註明。

115年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章
115年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章

115學測 國文

延伸閱讀

整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學測考完迎申請入學！補教評估「進台大門檻」 自費醫學系這級分有機會

誰是最強考生？ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸

補教預估115學測落點！台大醫牙4科59級分有機會、電資3科44級分可過門檻

相關新聞

鐘聲一響全完了！一票考生學測國文犯致命錯誤 出考場後爆哭

為期三天的115學年度學測落幕，考生們開心地準備迎接寒假和過年，不過也有人煩惱自己考得不理想。有一名考生哀號自己在第二天考國文時，看錯考試時間，寫到一半突然鐘聲響起，結果所有選擇題都來不及畫卡，讓她瞬間腦筋一片空白，出考場後整個人爆哭。貼文引起熱議，不少考生也透露自己犯了同樣的錯。

歪腰郵筒已過10年！網點名這3屆學測作文最難 「魔王題」0分考生暴增四成

115學測正式落幕，今年國寫考題包括舉出對「臉」的事例進行省思和以「隔在我們之間的種種」為題，...

整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115學測社會／合科題巧妙活用歷史 地理題意不清

台北市教師解題團評析社會科指出，今年合科題歷史科不再只當作背景知識，部分試題出得巧妙，但地理則有問題意識不清楚的狀況，呼...

115學測數學B／考單點透視有鑑別度 頂、前標恐降

台北市教師解題團指出，學測數學Ｂ約四分之一題分是數Ｂ專屬單元，考出單點透視、列聯表數等觀念，數Ａ生跨考不見得修讀過，評估...

115年學測落點 頂大醫科估59級分、電機系43級分起跳

一一五年學測落幕，補教業者預估，台灣大學醫學系門檻為四科五十九級分，台大電機系、資工系則估三科四十四級分可通過門檻。社會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。