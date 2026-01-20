鐘聲一響全完了！一票考生學測國文犯致命錯誤 出考場後爆哭
為期三天的115學年度學測落幕，考生們開心地準備迎接寒假和過年，不過也有人煩惱自己考得不理想。有一名考生哀號自己在第二天考國文時，看錯考試時間，寫到一半突然鐘聲響起，結果所有選擇題都來不及畫卡，讓她瞬間腦筋一片空白，出考場後整個人爆哭。貼文引起熱議，不少考生也透露自己犯了同樣的錯。
這名女學生在Threads發文，表示自己每次的模擬考國文都頂標，甚至國綜還拿過90分，原本對這次學測的國文考試很有信心，但當天卻看錯考試時間。她說自己以為考到14:40，因此想說先在兩點的時候先把手寫寫完再畫卡，沒想到20分時竟然打鐘，所有的選擇題都沒畫卡，讓她當場腦筋一片空白，手也在發抖，離開考場後崩潰痛哭，「沒得分科了，真的沒想過要重考，不知道怎麼辦？」
貼文也釣出不少看錯時間的考生，「我也是以為考到2點40，卡全都沒畫…出考場整個破大防，哭著打電話給我爸。現在只能祈求作文好一點，至少能賺點分」、「我平常國綜也都差不多90，然後我也以為考到40分，最後混合題空了20分沒寫，我那時候腦子也是空白也直接爆哭，我懂妳，真的很難過」、「我也以為考到40分，後面自己加了加發現沒那麼久」、「沒事，妳不孤單。我以為自然考到50分，40分敲鐘一題選擇都沒畫」、「我要哭了，終於有人跟我一樣以為考到40，我空的是手寫」、「我也以為考到40分，混合題全部沒寫」。
其中有人透露大考中心知道會有考生以為國文考到40分，所以在官方公開的行程表中，為國文的考試時間用紅色字體特別標示出來。從大考中心簡章可看到，這次學測分三天考試，第一天的第二科自然考試時間是12:50-14:40，第二天國綜是12:50-14:20，第三天的社會是12:50-14:40，因為第二天還有多考一科國寫，因此國綜的考試時間只有90分鐘，大考中心也特別將這一科用紅字標示註明。
