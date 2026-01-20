聽新聞
0:00 / 0:00

115學測社會／合科題巧妙活用歷史 地理題意不清

聯合報／ 記者許維寧李芯洪子凱郭韋綺陳敬丰／連線報導

台北市教師解題團評析社會科指出，今年合科題歷史科不再只當作背景知識，部分試題出得巧妙，但地理則有問題意識不清楚的狀況，呼籲可再精進。補教預估社會科五標和去年一致，頂標十三級分、前標十二級分、均標十級分、後標八級分、底標七級分。

建國高中教師莊德仁表示，今年歷史難易度適中，混合、非選題幹長，且講求歷史、地理、公民合科，要求結合三科知識並判讀推論，過往歷史常被當作合科題背景，今年五十七題論黃河襲奪，詢問哪兩個政權對抗下，將黃河氾濫視為武器；五十八題問可參考何種史料探討人口移動，歷史、地理沒有哪一科委屈了，出得巧妙也兼顧各科本質。

至於地理科，永春高中教師洪偉豪表示，學生可能對四十九題區域互賴一詞感到疑惑，解題團三名教師寫出的答案也都不太一樣，手寫題作答更開放，學生可能會不知道要寫什麼。南港高中教師林靜怡也談到，該題未提到是何者的互賴性，學生若寫出不同角度答案，希望都能適度給分。

麗山高中教師廖偉國指出，今年地理邏輯推理試題增加，社會組學生若能貫通三科知識會較有利，在自然組學生跨考的當下，多少有保護作用。

補教公民老師張雪雲則分析，公民科幾乎沒有圖表，出題較平鋪直敘但閱讀量多，通常只要掌握基本概念，「答案就在題目中」。不過，她也提及，今年多元文化、社會、媒體考了七題，政治卻只考二題，且都是小單元，但選舉、公投、民主治理都未入題，讓學生無法學以致用。

雄中考生蔡承恩、陳翊璿表示，理解課本概念、具閱讀推理能力仍能作答，社會科重心已從背得多轉化為用得出來。台中一中羅姓考生也說，許多跨科題要結合三科知識才能作答；松山高中自然組陳姓考生則表示，很多題目答案就藏在題幹中。

115學測 歷史科 地理科 公民科 社會科

延伸閱讀

115學測社會／堰塞湖、台積電入題 全教會：死背書的時代正式終結

115學測社會／考題展現跨科整合趨勢 「背多分」不復見…地理中偏難

誰是最強考生？ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸

115學測社會／教師也讚賞！合科題兼顧各科「出得巧妙」 地理部分試題題意不清

相關新聞

整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

補教預估115學測落點！台大醫牙4科59級分有機會、電資3科44級分可過門檻

115年學測落幕，得勝者文教召開記者會估今年熱門校系落點。升學輔導顧問許致昇指出，今年改採社會科的台灣大學醫學系門檻預估...

115學測社會／考題展現跨科整合趨勢 「背多分」不復見…地理中偏難

115學年度大學入學能力測驗社會科考試落幕，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今日針對社會科發表試題評論。全中教解題...

115學測考完迎申請入學！補教評估「進台大門檻」 自費醫學系這級分有機會

115學年度學測各科今天全數考完，接下來要準備申請入學，升學輔導專家預估自費醫學系56級分（4科）有機會，台灣大學門檻約...

115年大學學測 數學B試題與解答

115年大學學測數學B試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115學測社會／堰塞湖、台積電入題 全教會：死背書的時代正式終結

115學年度大學入學能力測驗社會科考試結束，全國教師會（全教會）解題教師群今日發表初步評論。全教會解題教師群指出，今年社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。