115學測社會／合科題巧妙活用歷史 地理題意不清
台北市教師解題團評析社會科指出，今年合科題歷史科不再只當作背景知識，部分試題出得巧妙，但地理則有問題意識不清楚的狀況，呼籲可再精進。補教預估社會科五標和去年一致，頂標十三級分、前標十二級分、均標十級分、後標八級分、底標七級分。
建國高中教師莊德仁表示，今年歷史難易度適中，混合、非選題幹長，且講求歷史、地理、公民合科，要求結合三科知識並判讀推論，過往歷史常被當作合科題背景，今年五十七題論黃河襲奪，詢問哪兩個政權對抗下，將黃河氾濫視為武器；五十八題問可參考何種史料探討人口移動，歷史、地理沒有哪一科委屈了，出得巧妙也兼顧各科本質。
至於地理科，永春高中教師洪偉豪表示，學生可能對四十九題區域互賴一詞感到疑惑，解題團三名教師寫出的答案也都不太一樣，手寫題作答更開放，學生可能會不知道要寫什麼。南港高中教師林靜怡也談到，該題未提到是何者的互賴性，學生若寫出不同角度答案，希望都能適度給分。
麗山高中教師廖偉國指出，今年地理邏輯推理試題增加，社會組學生若能貫通三科知識會較有利，在自然組學生跨考的當下，多少有保護作用。
補教公民老師張雪雲則分析，公民科幾乎沒有圖表，出題較平鋪直敘但閱讀量多，通常只要掌握基本概念，「答案就在題目中」。不過，她也提及，今年多元文化、社會、媒體考了七題，政治卻只考二題，且都是小單元，但選舉、公投、民主治理都未入題，讓學生無法學以致用。
雄中考生蔡承恩、陳翊璿表示，理解課本概念、具閱讀推理能力仍能作答，社會科重心已從背得多轉化為用得出來。台中一中羅姓考生也說，許多跨科題要結合三科知識才能作答；松山高中自然組陳姓考生則表示，很多題目答案就藏在題幹中。
