115學測數學B／考單點透視有鑑別度 頂、前標恐降

聯合報／ 記者許維寧李芯張策郭韋綺陳敬丰／連線報導

台北市教師解題團指出，學測數學Ｂ約四分之一題分是數Ｂ專屬單元，考出單點透視、列聯表數等觀念，數Ａ生跨考不見得修讀過，評估試題難易適中。但補教數學老師解創智指出，今年考題對修數Ｂ考生而言比較辛苦，容易「困住」的地方較多，計算量和往年相仿，預估頂標、前標會下降。

數學老師解涵清表示，數Ｂ最難的一題是第十七題，首次結合單點透視法和空間坐標系，考生要充分理解單點透視原理，將空間中３Ｄ圖形投影到平面座標才能作答，試題結合單點透視、空間幾何和直線概念，具跨單元整合性質，是有鑑別度的考題。

建國高中教師郭仲祐表示，今年高一、高二課程試題數相等且難易適中，全卷有四分之一題分出自數Ｂ專屬單元，比去年略增。難題確實為第十七題，學生須將空間概念轉換為單點透視，對數Ｂ生而言不容易；數Ａ生若跨考，則修讀課程內容沒有單點透視，解題時也會比較吃力，評估該題能鑑別能力較好的學生。

陽明高中教師蘇順聖則談到，今年跟課本類似的試題沒這麼多、仍經過改寫，但只要學生掌握核心概念，一兩行計算就能得出答案，但若學生似懂非懂，則解題還是會花時間，題目仍須讀懂、轉化，不會讓考生感覺太簡單而提早離場。

自然組雄女考生柯逸筠表示，數Ｂ題目都很簡單，圓錐、雙曲線橢圓與拋物線的關係稍微卡頓，最後一題空間變平面也稍有難度，但混合題「超好寫」；台中一中黃姓考生也說，試題計算不複雜、不需彎彎繞繞。

不過，也有考生感到吃力，新北陳姓考生說，部分題目看似基本題，但實際上要同時判斷多個條件，加上時間壓力就會開始猶豫。

