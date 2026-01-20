聽新聞
115年學測落點 頂大醫科估59級分、電機系43級分起跳

聯合報／ 記者李芯／台北報導
學測昨考完最後一科，考生雀躍歡呼。記者陳正興／攝影
學測昨考完最後一科，考生雀躍歡呼。記者陳正興／攝影

一一五年學測落幕，補教業者預估，台灣大學醫學系門檻為四科五十九級分，台大電機系、資工系則估三科四十四級分可通過門檻。社會組方面，台大財金系三科估四十二級分、法律系四科五十七級分。考生在成績公布前，可先了解心儀校系的篩選規則及過去趨勢，找出十五到廿個校系「口袋名單」。

得勝者文教升學輔導顧問許致昇指出，考生今年想上台大，四科相加預估門檻為五十級分，較去年略降一級分，清大、交大、成大門檻四十八級分、中字輩四十六級分。

台大醫學系今年將英文科改採計社會科，預估四科五十九級分有機會通過篩選；台大牙醫系、陽明醫學系醫師組和往年一樣採計國文、英文、數Ａ、自然，預估維持五十九級分；自費醫學系門檻預估四科五十六級分；公費醫學系四科至少五十四級分，原因在於義守大學今年公費醫人數較去年增加，級分可能稍微下修。

電機資工方面，許致昇表示，台大電機系、資工系採計英文、數Ａ、自然，預估門檻三科四十四級分；清大、交大、成大電機系預估三科四十三級分；中字輩電機系門檻約落在四十級分。

商管法律的部分，台大財金系採計國文、英文、數Ａ，預估三科級分門檻和往年接近，為四十二級分；由於今年數Ｂ變難，台大法律系預估門檻四科五十七級分；台大國企系採計國文、英文、數Ａ、社會四科，預估門檻五十四級分，英文若達十五級分更有機會。

升學輔導專家劉駿豪指出，離公布成績還有一個多月，考生可翻查心儀校系的歷年分數並了解篩選規則，例如台大機械系歷屆通過分數穩定，連續兩年都是英文、數Ａ、自然相加四十一級分；高醫藥學系則是連續兩年英文篩到十三級分、自然篩到十四級分。

考生也要留意篩選是否改變，像北醫藥學從英文改為國文、英文、數Ａ、自然四科相加，建議了解採計相同的其他校系近年趨勢，像是陽明藥學系採計四科級分，就可據此推估；另一例是台北大學法律系今年從四個篩選項目改為四科相加，建議參考政大法律成績。

