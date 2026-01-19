115學測社會／堰塞湖、台積電入題 全教會：死背書的時代正式終結

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
大學學測最後一科考社會結束，步出考場的考生們開心合照、準備放寒假。記者陳正興／攝影
115學年度大學入學能力測驗社會科考試結束，全國教師會（全教會）解題教師群今日發表初步評論。全教會解題教師群指出，今年社會科整體試題特色包含AI、堰塞湖、台積電入題，並出現三板橋墓園呼應電影「大濛」等內容。

在歷史科部分，全教會解題教師群表示，「死背書的時代正式終結」，社會領域三科大融合題型眾多，跨科趨勢明顯，不懂探究與實作的同學，可能成為考場「炮灰」。今年歷史科第57至60題以黃河奪淮入海為題，探究軍事史中的決堤爭議、人群移動與後續影響；創新命題則如第44題，論及美國史家對中國研究的思維轉向。此外，試題亦注重宗教與生活的連結，涵蓋埃及展、宗教與愛國思想結合及傳統王爺信仰等題材。

地理科方面，全教會解題教師群認為，考題已邁入「圖像時代」，約有三分之一的題目需閱讀地圖，比例較去年增加。整體難度較去年提升，預估分數可能下降。時事題包含堰塞湖、台積電以及以色列進攻伊朗等國際局勢；創新題則如第65題將概念視覺圖像化。混合題型包含問答與作圖，如第63題提到中國歷史的環境負載力變化，要求學生將概念與案例結合，並嘗試以圖表呈現。

公民與社會科部分，全教會解題教師群評析整體難度中偏易，非選擇題能有效區分能力差異。試題關注AI、勞權與立法院法案審議程序等時事，並持續關心性別文化、勞動權益與原住民議題。跨科題如第34至35題提到日治時期墓園設置與近代迫遷處理，需結合台灣史與現代法治概念。惟教師群指出，第51題選項涉及「精緻文化」屬舊課綱內容，疑有超綱疑慮；且部分過往教學重點如政府體制、選舉制度與民法繼承等概念於本次試題中較未見。

