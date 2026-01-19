115學測社會／堰塞湖、台積電入題 全教會：死背書的時代正式終結
115學年度大學入學能力測驗社會科考試結束，全國教師會（全教會）解題教師群今日發表初步評論。全教會解題教師群指出，今年社會科整體試題特色包含AI、堰塞湖、台積電入題，並出現三板橋墓園呼應電影「大濛」等內容。
在歷史科部分，全教會解題教師群表示，「死背書的時代正式終結」，社會領域三科大融合題型眾多，跨科趨勢明顯，不懂探究與實作的同學，可能成為考場「炮灰」。今年歷史科第57至60題以黃河奪淮入海為題，探究軍事史中的決堤爭議、人群移動與後續影響；創新命題則如第44題，論及美國史家對中國研究的思維轉向。此外，試題亦注重宗教與生活的連結，涵蓋埃及展、宗教與愛國思想結合及傳統王爺信仰等題材。
地理科方面，全教會解題教師群認為，考題已邁入「圖像時代」，約有三分之一的題目需閱讀地圖，比例較去年增加。整體難度較去年提升，預估分數可能下降。時事題包含堰塞湖、台積電以及以色列進攻伊朗等國際局勢；創新題則如第65題將概念視覺圖像化。混合題型包含問答與作圖，如第63題提到中國歷史的環境負載力變化，要求學生將概念與案例結合，並嘗試以圖表呈現。
公民與社會科部分，全教會解題教師群評析整體難度中偏易，非選擇題能有效區分能力差異。試題關注AI、勞權與立法院法案審議程序等時事，並持續關心性別文化、勞動權益與原住民議題。跨科題如第34至35題提到日治時期墓園設置與近代迫遷處理，需結合台灣史與現代法治概念。惟教師群指出，第51題選項涉及「精緻文化」屬舊課綱內容，疑有超綱疑慮；且部分過往教學重點如政府體制、選舉制度與民法繼承等概念於本次試題中較未見。
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪AI考115學測！ChatGPT錯一堆 Gemini「幾乎全對」根本學霸
▪女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動
▪男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言