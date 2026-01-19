115學測社會／考題展現跨科整合趨勢 「背多分」不復見…地理中偏難

連考3天的115學年度大學學測今日落幕，補教業者會在各科考後提供參考解答。為實驗AI解題，《聯合新聞網》將大考中心網站提供的115年學測試題pdf檔分別上傳至現在主流的兩大AI：ChatGPT和Gemini，請它們給出解答，並以補教業者的參考解答為基準，檢視AI解題正確率。

2026-01-19 18:03