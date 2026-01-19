115學測社會／考題展現跨科整合趨勢 「背多分」不復見…地理中偏難
115學年度大學入學能力測驗社會科考試落幕，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今日針對社會科發表試題評論。全中教解題教師群指出，今年社會科整體呈現跨科整合趨勢，其中地理科圖表比例高且難度中偏難，歷史與公民則難易度相對友善。
在公民與社會科部分，全中教解題教師群表示，今年試題難易度「中間偏易」，純粹記憶背誦的題目已不復見，回歸文字邏輯推演。今年權利保障是命題重中之重，涵蓋AI勞權到原住民正義等議題。法律題則著重刑法目的與原則，如第4題透過偵訊情境測驗無罪推定原則。值得注意的是，經濟科考題數量顯著增加，涵蓋GDP、進出口貿易及政府管制等。
地理科方面，全中教解題教師群認為難度「中偏難」，五標可能較去年降低。今年圖表比例高，題幹文字量偏大，結合等高線、衛星影像與地形暈渲圖等判讀。試題展現「生活化」與「全球化」特色，如第20題將地形視域分析融入手機射擊遊戲情境，第28題則結合台積電熊本設廠時事測驗工業區位。混合題第53至54題與第60題分別透過地圖疊合與鐵路改線議題，突顯跨科整合已成為得分關鍵。
歷史科部分，全中教解題教師群評析難易適中，較去年簡單，對於努力唸書的中等程度學生相對友善。今年出題穩定，有部分題目的議題可從考古題找到，例如衝擊回應、阿富汗大佛、日治時期糖業經營等等。教師群特別提到，第57至60題以中國史概念設計歷史、地理、公民三科合科題，是十分新穎的嘗試。
