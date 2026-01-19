快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

115學測社會／考題展現跨科整合趨勢 「背多分」不復見…地理中偏難

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
大學學測最後一科考社會結束，考生們開心步出考場準備迎接寒假。記者陳正興／攝影
大學學測最後一科考社會結束，考生們開心步出考場準備迎接寒假。記者陳正興／攝影

115學年度大學入學能力測驗社會科考試落幕，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今日針對社會科發表試題評論。全中教解題教師群指出，今年社會科整體呈現跨科整合趨勢，其中地理科圖表比例高且難度中偏難，歷史與公民則難易度相對友善。

在公民與社會科部分，全中教解題教師群表示，今年試題難易度「中間偏易」，純粹記憶背誦的題目已不復見，回歸文字邏輯推演。今年權利保障是命題重中之重，涵蓋AI勞權到原住民正義等議題。法律題則著重刑法目的與原則，如第4題透過偵訊情境測驗無罪推定原則。值得注意的是，經濟科考題數量顯著增加，涵蓋GDP、進出口貿易及政府管制等。

地理科方面，全中教解題教師群認為難度「中偏難」，五標可能較去年降低。今年圖表比例高，題幹文字量偏大，結合等高線、衛星影像與地形暈渲圖等判讀。試題展現「生活化」與「全球化」特色，如第20題將地形視域分析融入手機射擊遊戲情境，第28題則結合台積電熊本設廠時事測驗工業區位。混合題第53至54題與第60題分別透過地圖疊合與鐵路改線議題，突顯跨科整合已成為得分關鍵。

歷史科部分，全中教解題教師群評析難易適中，較去年簡單，對於努力唸書的中等程度學生相對友善。今年出題穩定，有部分題目的議題可從考古題找到，例如衝擊回應、阿富汗大佛、日治時期糖業經營等等。教師群特別提到，第57至60題以中國史概念設計歷史、地理、公民三科合科題，是十分新穎的嘗試。

編輯推薦

115學測 社會科 地理科 歷史科 公民科

延伸閱讀

115學測社會／教師也讚賞！合科題兼顧各科「出得巧妙」 地理部分試題題意不清

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115年大學學測 社會科試題與解答

115學測數學B／全中教：首考自然對數 不再是簡易版數A

相關新聞

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

補教預估115學測落點！台大醫牙4科59級分有機會、電資3科44級分可過門檻

115年學測落幕，得勝者文教召開記者會估今年熱門校系落點。升學輔導顧問許致昇指出，今年改採社會科的台灣大學醫學系門檻預估...

115年大學學測 數學B試題與解答

115年大學學測數學B試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115學測社會／堰塞湖、台積電入題 全教會：死背書的時代正式終結

115學年度大學入學能力測驗社會科考試結束，全國教師會（全教會）解題教師群今日發表初步評論。全教會解題教師群指出，今年社...

AI考115學測！ChatGPT錯一堆 Gemini「幾乎全對」根本學霸

連考3天的115學年度大學學測今日落幕，補教業者會在各科考後提供參考解答。為實驗AI解題，《聯合新聞網》將大考中心網站提供的115年學測試題pdf檔分別上傳至現在主流的兩大AI：ChatGPT和Gemini，請它們給出解答，並以補教業者的參考解答為基準，檢視AI解題正確率。

學測考完驚見總統級解答！她揪考生對答案「BCBAD」 網嗨：蔡英文不菜

115學年度大學學測將於今（19）日落幕，昨日首堂迎來關鍵英文科，沒想到一考完，Threads上就出現了「總統級解答」…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。