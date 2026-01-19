115學測考完迎申請入學！補教評估「進台大門檻」 自費醫學系這級分有機會

快訊

中央社／ 台北19日電
大學學測最後一科考社會結束，步出考場的考生們開心跳躍合影、準備放寒假。聯合報記者陳正興／攝影
115學年度學測各科今天全數考完，接下來要準備申請入學升學輔導專家預估自費醫學系56級分（4科）有機會，台灣大學門檻約落在50級分（4科）。

得勝者文教邀集多名補教、高中教師，一同分析學測各科試題難易度，升學輔導專家劉駿豪、許致昇等人綜整後於傍晚接受媒體聯訪，

升學輔導專家評估，自費醫學、牙醫系門檻（國、英、數A、自然），估計56級分有機會；公費醫學系預估要54級分；台大、陽明交大醫學系則要59級分，和去年差異不大。

二類組以電機、資工（英、數A、自然）最為熱門，台大預估要44級分，清華、陽明交通、成功大學預估43級分，中央、中山、中正、中興等校約落在40級分。

一類組熱門校系，台大財金系預估要42級分（國、英、數A），台大法律系預估57級分（國、英、數B、社會），台大國企系預估54級分（國、英、數A、社會）。

至於各校錄取門檻（以下為各類組傳統4科），許致昇預估，若想上台大，50級分以上較有機會；清華、陽明交通、成功大學門檻則約落在48級分；中央、中山、中正、中興等校約落在46級分，主因是今年數A考的稍難，預估比去年略降1級分。

劉駿豪提醒考生，今天考完到2月25日成績公布前，還有約1個多月時間，可以提早作功課，找出15到20個「口袋名單」，熟悉篩選規則和目標校系的級分。

劉駿豪提醒，有些科系今年篩選規則有改變，例如北醫大藥學系英語組、台北大學法律系，估算分數時可參考其他大學類似、且篩選規則相同的校系，酌增、減幾級分來估算。

許致昇建議，今天考完後，考生可繼續複習高三選修的課程，這不只可備戰分科測驗，也有助於申請入學第2階段表現。同時學生應訓練自我表達，可跟師長或同學互相練習，針對有興趣的校系，可加深加廣閱讀相關書籍或熱門時事話題。

中華民國補習教育協會也邀集各科教師解題，理事長劉益和表示，今年學測5科整體難度和去年差不多，前端考生表現變動不大，例如台大醫學系還是預估要59級分（4科）。

比較需要注意的是，劉益和提及，台大醫學系於115學年度起改採社會科，決戰科目也會在社會科；台大資工系、電機系關鍵在於「數學A」，預估至少要14級分才能順利入學。

學習王科技．勝選學習顧問升學專家李振瑋表示，受惠於半導體與AI產業熱潮，二類組頂尖校系的競爭日益激烈，除了電機、資工，相關校系也會受到帶動，例如台大資管系可能要55級分（4科）。

李振瑋建議，考生在學測後、成績公布前的這段期間，可以儘速對答案、查閱各校系簡章，許多頂尖校系設有二階筆試，可找考古題練習。寒假時可深度閱讀並撰寫心得、參與大學端開放課程，結合親友資源尋求與科系相關的實習或訪談機會，也有助於在面試中脫穎而出。

