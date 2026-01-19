補教預估115學測落點！台大醫牙4科59級分有機會、電資3科44級分可過門檻

115年學測落幕，得勝者文教召開記者會估今年熱門校系落點。升學輔導顧問許致昇指出，今年改採社會科的台灣大學醫學系門檻預估為4科59級分，台大電機系、資工系則估3科44級分可通過門檻。社會組方面，台大財金系3科估42級分，法律系4科57級分。升學輔導專家劉駿豪建議，考生在成績公布前可以了解心儀校系的篩選規則及過去趨勢，依照自己的分數走向找出15到20個校系「口袋名單」。

許致昇今預估各校系落點，考生今年如果想上台大，4科相加預估門檻為50級分，較去年略降一級分，清大、交大、成大門檻48級分、中字輩46級分，頂尖私校因為採計變化大，難預估幾級分能通過。

許致昇表示，台大醫學系今年較為特別，將英文科改採計社會科，預估4科59級分有機會通過篩選；陽明醫學系醫師組和往年一樣採計國文、英文、數A、自然，預估維持59級分；自費醫學系門檻預估4科56級分；公費醫學系4科至少54級分，原因在於義守大學今年公費醫人數較去年增加，級分可能稍微下修。

許致昇預估，今年台大牙醫系門檻也是國文、英文、數A、自然4科59級分；其他牙醫系通過門檻預估是57級分。

電機資工方面，許致昇表示，台大電機系、資工系採計英文、數A、自然，預估門檻3科44級分；清大、交大、成大電機系預估3科43級分；中字輩電機系門檻約落在40級分。

商管法律的部分，台大財金系採計國文、英文、數A，預估3科級分門檻和往年接近，為42級分；台大法律系篩選國文和英文，往年要30級分左右，接下來篩選數B、社會，由於今年數B變難，預估門檻4科57級分；台大國企系採計國文、英文、數A、社會4科，預估門檻54級分，英文若達15級分更有機會。

劉駿豪指出，由於申請入學的科系多，篩選規則各不同，距離2月25日公布成績還有一個多月，考生可以利用這段時間來了解篩選規則。首先，如果考生有某科目考得不順，可以查查校系過去幾年各科篩選分數，可能會發現一科考差未必不利於選填該校系。

再來，劉駿豪指出，每年申請入學的分數門檻常常與過去趨勢有關，考生在準備時可以翻查心儀校系的歷年分數。以台大機械系為例，歷屆通過分數穩定，連續2年都是英文、數A、自然相加41級分；清華大學動力機械亦同，連續2年都是4科相加52級分；高醫藥學系則是連續兩年英文篩到13級分、自然篩到14級分。

劉駿豪表示，考生也要留意篩選是否有改變，像是北醫藥學的英語組一直都是比英文，但今年改為國文、英文、數A、自然4科相加，建議了解採計相同的其他校系近年趨勢，像是陽明藥學系採計4科級分，就可以以此推估；另一例是台北大學法律系今年從4個篩選項目改為4科相加，建議可參考政大法律成績。不過，若找不到篩選改變後可參考的數值，建議就不要做判斷。