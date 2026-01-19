115學測社會／歷史這2題公認最難！公民閱讀量大 補教師：政治考太少

115年學測落幕，今日最後一個考科為社會。補教老師點出，今年的歷史考題偏難，尤其考水災的第57、58題是公認最難題，對高三生來說難回答。公民部分閱讀量大，但補教老師認為，今年多元文化出題多、政治考得少，比例上應有所調整。

歷史老師馮敬之表示，今年歷史考題對學生來說是中間偏難，範圍方面台灣史占7題、東亞史占8題、世界史占6題，分布算平均。其中，台灣史部分考了很多日治時期，還考了一題久未出現的戒嚴。第9、43題都算是特殊的題目，前者考了日治時期台灣人的身份認同問題，後者則是多年未考的美中關係，不曉得是否在呼應時事。

馮敬之說，第45、46題對社會組和自然組學生來講都是難題，題幹寫到「受到希臘化藝術風格影響」，考生要從「阿富汗」聯想到「亞歷山大」，才能寫出答案。第57、58題則是歷史最難的題目，學生要把文字閱讀完、看懂圖才能答題，題幹「戰爭結果使中原政權被迫遷都」是關鍵，由於南北宋只有北宋遷都，所以答案是B。第58題重點是移入，答案是Ｃ，對高三生而言真的不易回答。

公民老師張雪雲說，今年公民科幾乎沒有圖表，出題比較平鋪直敘，閱讀量非常多，通常只要能掌握基本概念，答案就在題目中。不過，張雪雲提及，今年多元文化、社會、媒體等就考了7題，政治卻只考2題，且都是小單元，包含國家主權觀念、行政院是國家最高行政機關，結果選舉、公投、民主治理都沒有入題，讓學生無法學以致用。

地理老師黃創宏表示，今年地理難易度中等，和去年差異不大，3冊出題比例平均。出題也相當貼近時事，例如第19題乍看在考南亞堰塞湖，實際上是要學生留意花蓮的案例。第28、29題講台積電在熊本設廠，衍生出產業區位和高科技產業發展現況，題目不難、結合時事，學生要了解產業群聚相關概念。

此外，黃創宏指出，美國關稅影響、全世界的地緣政治本來就是考題熱點，俄烏戰爭、中美貿易戰今年出現在第47到49題，還有出手寫題讓學生從數據判斷，學生若能辨識正負貿易額變化就能找到答案。