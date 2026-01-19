115學測社會／教師也讚賞！合科題兼顧各科「出得巧妙」 地理部分試題題意不清

115升大學學測今天落幕，最後一堂考社會科，大考中心邀請台北市教師團協助解題，教師評析，今年合科題歷史科不再當作背景知識，但地理科則有問題意識不清楚的狀況，呼籲可再精進。

建國高中教師莊德仁表示，今年歷史試題難易度適中，台灣史比例略增、世界史比例略降，各時代分佈比率仍十分平均。選擇題以簡單形式出現，混合、非選則是題幹長，且試題講求歷史、地理、公民合科，要求結合三科知識並判讀推論。

莊德仁也談到，今年合科題不再遷就某一學科，過往歷史科常被當作合科題的背景，今年如57題論黃河襲奪，詢問哪兩個政權對抗下，將黃河氾濫是為武器，出得非常巧妙；58題同樣厲害，問可參考何種史料探討人口移動，「歷史、地理沒有哪一科委屈了。」均兼顧各科本質。

麗山高中教師廖偉國，地理科傳統地圖判斷今年考得較多，時事題亦偏多，如論及台積電到日本設廠、伊朗與以色列間的紛爭等。今年容易的試題約10分，中等難度試題則從去年的36降為20分，難題則從8分提升為20分。

永春高中教師洪偉豪接續表示，如24、25題題幹，不知道到底要問什麼；49題題幹則是稍嫌簡單，考學生烏俄戰爭期間俄羅斯區域互賴上的變化，但學生可能對區域互賴一詞產生疑惑，解題團三名教師寫出的答案也都不太一樣，且手寫題形式作答更開放，學生可能會不知道要寫什麼。

南港高中教師林靜怡也談到，49題沒有提到是何者的互賴性，如農業或能源，希望屆時學生寫出不同的角度答案都能適度給分。又如59題題幹為公民概念，但四選項都是地理知識，問何者可以改善估算數值的精確度，題目層次、難度均高；54題為等高線圖但非考地形判斷，詢問考生不利因素為何，思緒在該題上不容易收斂，寫出來的答案可能很發散。

廖偉國建議，今年地理科雖然簡單的試題變少，但邏輯推理試題增加，對社會組學生而言具備、貫通三科知識作答時會比較有利，在自然組學生跨考的當下，多少有保護作用；而試題手寫題答案也更開放，相對而言也增加了困難度。

至於今年公民科，內湖高中教師李美萱談到，整體而言中間偏易，題幹設計比往年簡短，學生理解概念並結合題文線索就能作答，但對文、理組學生鑑別力就會偏弱。另外，合科題增加不少社會重要議題和國際時事，若學生僅專注背誦公民知識，缺乏跨科統整和對時事的觀察，則不容易作答。

中山女高教師吳毓琳則表示，合科題命題增加，今年計3個題組，融合度也比以往提升，題文取材則增加國際時事，跳脫過去以歷史文本取材的限制，如題組64、64題以色列「崛起之獅」行動，探討對國際原油市場的影響，更要求考生關注時事、加強統整能力。

闈場內試考生則談到，試卷結合時事、命題方向新穎，並講求邏輯推理，社會科不再是傳統印象中「背多分」的科目。另外，今年台大醫學系首度採計社會科，跨考的自然組學生若能掌握必修基礎知識，應不難作答。