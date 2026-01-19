115學測社會／整體較難…考驗古今資料地圖疊合 題組要判斷失誤可能原因

115學年度學測社會科第57到60題組以黃河水患為背景，考驗古今資料疊圖問題，要考生判斷底圖選用失誤的原因。解題老師認為是罕見的地理技能題，具備科學素養，考生不易拿分。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天邀請高中第一線教師分析學測社會科試題，新北市明德高中教師楊嵐雅接受中央社電訪表示，今年圖表題比例高，例如等高線、衛星影像、主題地圖、地形暈渲圖，強調整合性的地圖與文本判識轉換。

其中第57到60題組，占了整整一頁多，還包括一題手寫題（第60題）。試題選用4大張黃河水患與治河措施相關資訊疊合地圖，並提及學者檢視地圖時，發現有明顯失誤，無法從底圖看到各時期對應的出海口，要考生在25字以內，具體寫出失誤原因。

楊嵐雅表示，由於黃河河水含沙量大、具造陸功能，因此歷朝歷代的出海口都不太一樣，考題提供的地圖，顯然沒有注意到這個問題，應該要根據資料所屬的時代，使用相關時序的底圖。

楊嵐雅表示，現在的高中地理課程相當重視GIS（地理資訊系統）教學，老師多會帶著學生實際操作軟體，在過程中了解時間、空間，甚至是地圖的投影法，都會影響圖片呈現，有「動手」經驗的學生會比較好回答這一題。

全中教認為今年試題屬「中間偏難」，5標可能會較去年降低，素養和跨科整合是得分關鍵。

全國教師會解題團隊也認為今年試題整體較難，地圖成主角，考題邁入「圖像時代」，地理科試題約1/3須閱讀地圖，比去年增加，不會看圖的考生會吃虧。