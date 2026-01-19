快訊

115學測社會／沒考大罷免！考生反映難度不一、有人先睡25分鐘再動筆

中央社／ 新北19日電
圖為學測第三天，考生積極讀書準備。聯合報記者陳正興／攝影
115年學測最後一科社會考試結束，考生說，這次題目結合不少時事，包括堰塞湖、關稅等議題，有些人認為題目簡單、作答迅速；也有人認為比模擬考題目更艱深。

115年學測邁入第3天，最後一科社會科下午登場，開始考試後不到1小時，新北市板橋高中就有不少學生陸續步出考場。當結束鈴聲響起時，校園爆出興奮歡呼聲，有學生開心大喊「結束了」。

社會組考生韓姓學生認為，這次題目偏簡單，因此作答速度很快，「前面甚至先睡了25分鐘」，有信心可以達到前標。

韓姓學生說，這次時事題不少，包括花蓮堰塞湖、俄烏戰爭、關稅等議題。一旁的考生說，這次公民題目較少，歷史、地理部分題目較多。

楊姓學生說，整體而言難易程度與模擬考差不多，但有幾題稍微刁鑽。他認為，混合題中的手寫題比選擇題難，除了需知道正確答案之外，同時也考驗表達能力，如果作答敘述不到位，可能就會拿不到分數。

楊姓學生說，這次考題也有結合時事，他認為能藉由學測把日常議題帶入，讓更多人了解是好事。但原本以為這次會考到去年大罷免相關題目，考前特別朝這方向複習，結果並未出現在題目中。

但也有考生認為題目有難度，賴姓學生認為，學測考題比模擬考題目更艱深，需要換個方式思考，無法百分之百確定答案。

