115學測社會／結合在地、國際時事！考題融入台積電熊本廠、AI反思與堰塞湖
學測今天第2節考社會，取材結合台灣在地議題和國際時事，例如花東糖廠、南亞的堰塞湖、台積電日本熊本廠啟用等入題，並反思AI帶來的經濟不平等、社群網站同溫層現象等議題。
115學年學科能力測驗今天舉行第3天考試，第2節考社會，大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題。
審題教師透過書面資料分析，歷史試題除了文字資料，還搭配統計表、照片、地圖、表格等素材；試題重視資料分析與判讀、跨主題整合、跨學科統整等能力；取材強調人民生活的微觀歷史圖像，並重視對西方和現代化理論的反思。
地理試題方面，審題教師提到，取材結合在地議題和國際時事，如花東糖業發展、美中貿易戰、南亞的堰塞湖等入題；同時融入產業脈動、環境永續、生活情境，例如全球環境治理和森林開發的觀點衝突、以手遊情境讓考生熟悉生活中的資訊科技技術、台積電日本熊本廠啟用等。
審題教師表示，公民試題從高科技發展下的經濟不平等，帶入對AI的反思；同時關注社會議題，如健保制度、社群網站的同溫層現象；試題也重視基本與群體權利，例如迫遷的居住權、原住民族保留地；並從日常生活延伸到國際視野，從罰鍰政策探討紅線違停問題、由以色列及伊朗衝突帶出國際原油的供給變化。
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是「投胎紅利」？她考上北一女才驚覺資源落差：全班只有我爸是工人
▪數A／單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲
▪網嘆學測1科沒考好「明年見」 師認證：99%頂大系所都要看
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言