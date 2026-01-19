115學測社會／中美貿易戰、堰塞湖入題 跨組考生：裸考也能秒答時事題

大學學測社會科，考生反映今年考題難易度適中，多是緊扣時事脈絡的素養題，不僅題幹素養化，連選項本身也以情境描述呈現，幾乎不再出現制式的直接記憶型考法，而是給定一個情境讓考生辨識像什麼已學過的概念，以此作答，題型生活化、大量時事題。

今年考題包括堰塞湖流向、俄烏戰爭、中美貿易戰，以及總統府與立法院的職權劃分等，十分靈活且生活化，難易度與去年差不多。

考生柳辰勳說，印象最深是題組以以色列軍事行動引發伊朗封鎖海峽為背景，第一小題對地理位置的判斷，必須理解該海峽連結哪一個海域、對哪些地區的原油運輸產生影響。

柳辰勳說，第二層引入圖表，比較伊朗與其他中東國家的原油產量，引導考生判斷其在全球供需結構中的相對位置，進一步分析封鎖海峽與伊朗原油出口量有限兩者，哪項對國際油市的衝擊更大，這涉及供需概念。

他說，社會科不再要求死背，而是要求考生能從圖表與情境中做出合理推論，只要具備基本常識，例如出口量大的國家或關鍵航道受阻，對市場影響較大，即能作答，這類題型更像是閱讀理解式的社會科，重點不在於記憶零碎知識，而在於能否將課本中的概念活化運用。

雄中蔡承恩、陳翊璿說，難易度相較前兩年並未明顯提高，只要對課本概念有基本理解，具備閱讀與推論能力，仍能作答，社會科重心已從背得多轉成用得出來，理解與應用明顯比死背更重要。

文山高中林姓考生說，社會科考題一如往常字數多、考素養，但若有關注國內外時事，大概都能知道考點，不至於寫不完，但也沒時間檢查。高雄女中陳姓考生表示，考前大量閱讀時事，這次果真都成為考題，讀懂觀念能應用不至於考差。高雄高中陳姓跨組考生說，這次社會科是裸考，但由於平日嗜好是看報，不少時事題也能秒答。