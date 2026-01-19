115學測社會／背多分題目減少、重閱讀理解 考生：關心時事有幫助

115年大學學測第三天，最後一科社會科，考生認為今年出題中規中矩，整體難度中間，跟去年相比，死背硬記的題型減少，更多閱讀理解題，也有不少時事題，如烏俄戰爭後的國際貿易變化等等，多看新聞、多關心時事對作答相當有幫助。

台中一中羅姓考生說，今年沒有去年那麼多要背的題目，較偏向閱讀理解，只要有一定的知識背景，可以用邏輯思考的方式找出答案，也比較沒有模稜兩可的選項；出題方式遵循近年趨勢，有許多跨領域題目，考生要結合地理、歷史、公民的知識與素養作答。

羅姓考生舉例，手寫題其中一題是分史料，請考生回答史料中的情境是否符合當下的法治觀念，該題結合了歷史與公民的素養，考生不需要死背知識細節，只要詳讀題幹史料，再結合自身對法治社會理念的理解，推敲一下就可以回答。

同校蔡姓考生認為，多看新聞、多關心時事對這類型考試很有幫助，今年的題目中有一題關於堰塞湖，就與花蓮光復鄉堰塞湖溢流事件直接相關，題幹本身提供了空拍圖等資訊，若看過相關新聞，更容易進入答題的情境。

羅姓考生表示，與時事相關的題目還有總統和行政院的行政權畫分、烏俄戰爭後俄羅斯隊各國的貿易量變化、以色列與伊朗軍事衝突後伊朗封鎖荷莫茲海峽導致石油價格變化等等，都有給出圖表等相關資訊；整體而言較去年容易，難度中間。