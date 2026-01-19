115學測社會／關稅、堰塞湖時事入題！考生指「1題型」較多：題目蠻活的

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
115學測今天最後一天，下午考社會多數考生認為考題不算太難。記者洪子凱／攝影
大學學測最後一科考社會，雖然不少考生提早交卷，但仍有考生表示，這次考試較歷屆來得難一些，除了閱讀題較多外，關稅、堰塞湖等新聞時事都有帶進題目中，別具鑑別度。

松山高中章姓考生認為，以選擇題來說考題好像比歷屆簡單，但非選擇題較為困難，整體來說難易度應該和去年差不多；南港高中詹姓考生表示，相比之前歷屆好像有稍微難一點，題目也有比較長需要花時間閱讀，也有考到堰塞湖、環河改道等議題，整體來說題目蠻活的。

松山高中自然組陳姓考生表示，閱讀題蠻多，需要花時間閱讀，但是很多題目答案就藏在題幹中，整體來說考的不算太難；和平高中莊姓考生表示，閱讀較歷屆來得多，也有俄烏戰爭、關稅等議題入題。

