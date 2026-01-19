115學測數學B／一旦漏看整體方向就會錯！部分考生感到吃力

115學年度學科能力測驗數學B科今登場，考試結束後，考場外不少考生表情明顯放鬆，討論聲此起彼落。多數考生認為，今年數B題型偏向基本觀念與常見題型，整體難度落在「中偏易」，只要能耐心閱讀題目、掌握核心概念，作答並不困難。

黃姓考生表示，這次數B比原本預想來得平易近人，寫起來相當順手，「尤其是配合題，真的不太刁鑽，看懂題意就可以下筆。」他認為試題中出現不少基本題型，只要平時練習紮實，要拿分並不難，「整體算是蠻有把握的一次考試。」

劉姓考生也認為，今年數B難度中規中矩，像是舉證、排列組合等題型，都屬於課堂與練習中常見內容，不會讓人覺得被刻意為難。他指出，選擇題是全卷中相對最簡單的部分，「很多題目其實是在考觀念，不用算到很複雜。」不過，他也提醒，部分題目敘述偏長，需要特別注意條件與細節，「如果沒有仔細看，容易自己把題目想複雜。」

不過，也有考生對部分題目感到吃力。陳姓考生坦言，整體題型雖然不陌生，但有幾題需要整合較多資訊，「看得懂每一句話，可是合起來要想一下，會卡住幾分鐘。」他指出，有些題目表面看起來是基本題，但實際上要同時判斷多個條件，「時間壓力一來，就會開始猶豫。」

陳姓考生也提到，涉及圖表、座標或條件判斷的題目，雖然沒有超出課綱，但「一旦漏看一個條件，整體方向就會錯」，讓他在考場上必須反覆檢查，影響作答節奏。

整體而言，多數考生認為，今年數B著重在閱讀理解與觀念判斷，而非繁瑣計算，題目設計偏向「穩定取分」。劉姓考生笑說，寫到後半段反而越來越安心，「不像有些年份會寫到懷疑人生。」黃姓考生認為，只要能冷靜拆解題目，今年數B是一份「對準備有到位的學生相對友善」的試卷。