AI考115學測！ChatGPT錯一堆 Gemini「幾乎全對」根本學霸
連考3天的115學年度大學學測今日落幕，補教業者會在各科考後提供參考解答。為實驗AI解題，《聯合新聞網》將大考中心網站提供的115年學測試題pdf檔分別上傳至現在主流的兩大AI：ChatGPT和Gemini，請它們給出解答，並以補教業者的參考解答為基準，檢視AI解題正確率。
操作方法：將大考中心網站提供的115年學測試題pdf檔分別上傳至付費版ChatGPT和付費版Gemini，指令為「請給我各題答案／解答」。
數A、自然、英文皆在得勝者文教公布參考解答後，才上傳試題請AI解答；國綜、數B、社會調整時間，在得勝者文教公布參考解答前，就先上傳試題給AI。
以下為實測結果：
數學A
ChatGPT：GPT只有單選3題和得勝者參考解答相同，其他單選題、多選題和手寫計算題和參考解答完全不同。
Gemini：僅多選第11、12題、手寫計算第13題和得勝者文教參考答案不同，請它重算後有改正多選第11題。
自然科
Gemini讀取許久後取消對話，完全無回應；ChatGPT則是卡很久後，給出參考網路上（得勝者文教）的解答。猜測可能是自然科圖表題占多數，AI較無法判讀。
英文科
ChatGPT和Gemini兩者提供的解答都和得勝者文教並無太大差異，僅題組第38題圖片題與參考解答不同。單獨擷取圖片請ChatGPT和Gemini再回答一次，仍與參考解答不符。
國文科（國綜）
ChatGPT：單選題第2、4、10、12、15、24題、多選題第25、29、30、31題與參考解答不同。
Gemini：單選題第12、14題、多選題組27~30題與參考解答不同，請它再確認後，有改正單選第12題、多選第28題。
數學B
ChatGPT：僅單選2題、混合1題和參考解答相同，其餘完全不同。
Gemini：與參考解答相比僅單選第6題不同，請它重算後有改正。
社會科
ChatGPT：讀取許久後仍無法給出解答，甚至要求使用者提供正確答案，表示由於社會科包含情境判讀、圖表、推論等，若硬要回答可能錯誤過多。
Gemini：選擇題第8、11、16、19、25、36與參考解答不同，請它再確認後，僅改正第8題。
綜合來看，Gemini的回答正確率比ChatGPT高非常多，只是圖表可能會讓AI較混淆，例如Gemini完全讀不出自然科解題，社會科錯誤數量偏高；ChatGPT則是直接提供自然科的網路參考答案，未自行做題，社會科也直說由於包含多種題型，因此無法回答，猜測AI可能較不擅長判讀圖表題和多選題。
※本文僅供參考，未經大考中心官方認證，正確解答請以大考中心為主。AI工具可作為學習輔助，請同學切勿依賴或使用AI工具於正式考試中作答，任何形式的作弊行為皆屬違規。
延伸閱讀
