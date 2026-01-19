學測考完驚見總統級解答！她揪考生對答案「BCBAD」 網嗨：蔡英文不菜
115年大學學測將於今（19）日落幕，昨日首堂迎來關鍵英文科，沒想到一考完，Threads上就出現了「總統級解答」！原來是前總統蔡英文PO出前五題答案，暖心替考生加油打氣，引發大批網友朝聖，直呼：「第一次跟總統一起對答案！」
學測登場前夕，前總統蔡英文就在Threads發文，表示有不少高中生留言，希望她能「拯救英文」，成為「線上文昌宮」的蔡英文忍不住笑稱：「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試」。她鼓勵考生，其實大家早已經做好準備，「不需要我救」，最重要的是相信自己。同時蔡英文也溫暖提醒，「更重要的是，一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生。加油，全力以赴就是了」。相關發言曝光後，引起許多考生、網友共鳴，更有人直呼「小英好溫暖」、「有沒有總統這麼親民」。
而隨著昨日終於「考完英文」後，蔡英文再度透過Threads與考生互動。她貼出學測英文考題，大方分享親自解題的答案：「前五題是BCBAD嗎？」不過，她也直言「英文考完，就考完了，別再想了」，呼籲考生把心思放在最後一天的數學B與社會科，「考生們加油！我幫你們打氣！」
英文參考解答已出爐！點此對答案
脆文曝光後，網友紛紛湧入嗨喊：「第一次跟總統一起對考卷答案，有點緊張」、「有生之年居然看得到總統級對答案」、「沒看過有總統跟大家對答案的」、「總統級之線上考試御守」、「原來蔡英文英文不菜」、「到底是誰開始問小英總統學測英文答案的啦」、「不可能小英總統居然做學測題，還上來對答案欸！這真的太荒謬了吧」、「我不確定本屆考生打開Threads，然後映入眼簾直接是總統級熱騰騰的前五題答案會作何感想」。
