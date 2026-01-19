快訊

西班牙高鐵相撞…交通部長直指「2點超詭異」 專家也不解

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

115學測數學B／全中教：數B血統最純正的一年 不再是簡易版數A

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全中教解題教師群指出，今年試題亮點在於數B獨有單元的靈活運用，且長文閱讀已成常態，考生需具備極佳的閱讀理解能力。圖／全中教提供
全中教解題教師群指出，今年試題亮點在於數B獨有單元的靈活運用，且長文閱讀已成常態，考生需具備極佳的閱讀理解能力。圖／全中教提供

115學年度大學入學能力測驗數學B科考試結束，全國高級中等學校教育產業工會今日發表試題評論。全中教解題教師群將今年譽為「數B血統最純正的一年」，強調數B不再是簡易版數A，而是具備獨特素養的考科，徹底落實數B「重圖形、重應用」的課綱精神。

全中教解題教師群指出，今年試題亮點在於數B獨有單元的靈活運用，且長文閱讀已成常態，考生需具備極佳的閱讀理解能力。其中「自然對數（ln）」首度入題，將計算機按鍵上的自然對數結合連續複利，考驗學生的金融素養。此外，「航海經緯度」則將球面幾何概念融入航海情境，要求考生結合地理資訊與空間感進行複雜推理，打破過往單純套用公式的模式。

在幾何與圖形部分，全中教解題教師群表示，「圓錐截痕」題型極具創意，利用燈罩光影投射在地面上的圖形，考驗學生對橢圓、拋物線定義的邏輯判斷，而非死背定義。而「單點透視法」今年再度出現，雖然難度頗高，但考生實際解題時僅需利用給定頂點的相對關係，再透過簡單的解析幾何即可解答。

此外，今年亦出現「列聯表」等不連續文本入題，考驗學生讀取表格資訊並轉化為數學解題的能力。全中教解題教師群認為，今年的命題成功宣告了數B考科的獨立性，對具備閱讀力與空間感官的考生較具優勢。

參與本次試題評論的教師團隊成員包括台北市立第一女子高級中學老師李倩芸、基隆市立中山高級中學老師閔柏盛、台北市立內湖高級中學老師魏光亮、台北市立中崙高級中學老師陳明娟，以及國立政治大學附屬高級中學老師賴政泓。

編輯推薦

115學測 數B 數學科

延伸閱讀

115學測數學B／考生容易「困住」…補教估頂前標可能下降 第17題是難題

115年大學學測 數學B試題與解答

115學測數學B／難度升級！全教會：讀不懂就無法下筆

115學測數學B／考題沒有刁難！這題「好寫到爆」 考生曝唯一缺點

相關新聞

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動

學測進入最後一天，Threads上出現一則一位父親和女兒的對話，令人感動。女兒在考後情緒潰堤，哽咽地對他說「我原本想去台大的…現在可能連國立都危險。」面對女兒的自責與失落，父親沒有責備成績，而是拿起手機打開Google Maps，用「走錯路」的比喻安撫她的情緒。

他讚學測作文「隔在我們之間的種種」有深度 網看法兩極：傷痛怎評分

今年學測作文題目第二大題則根據著名繪本作家幾米溫馨繪本，要求考生「隔在我們之間的種種」寫一篇文章，探討人際隔閡與換位思考。一名網友發文，稱此題目設計很棒也很有深度，許多考生藉由作文訴說家庭或任何關係的痛，有些考生甚至是邊哭邊寫完的。對此，有網友也認為此題目很棒；但也有網友覺得題目太情緒化不太妥當。

115學測數學B／師讚試卷「設計非常好」！17題有鑑別度 數A跨考較吃力

115升大學學測今天邁入最後一天，上午考數學B，大考中心邀請台北市教師團協助解題，教師團評析，約4分之1題分是專屬數B生的...

115學測數學B／全中教：數B血統最純正的一年 不再是簡易版數A

115學年度大學入學能力測驗數學B科考試結束，全國高級中等學校教育產業工會今日發表試題評論。全中教解題教師群將今年譽為「...

115學測數學B／考生容易「困住」…補教估頂前標可能下降 第17題是難題

115年學測進入最後一天，第一個考科是數學B。補教老師認為，這份考卷對選修數B的考生來講，作答相對辛苦，頂前標估將下降。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。