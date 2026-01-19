115學測數學B／全中教：數B血統最純正的一年 不再是簡易版數A

115學年度大學入學能力測驗數學B科考試結束，全國高級中等學校教育產業工會今日發表試題評論。全中教解題教師群將今年譽為「數B血統最純正的一年」，強調數B不再是簡易版數A，而是具備獨特素養的考科，徹底落實數B「重圖形、重應用」的課綱精神。

全中教解題教師群指出，今年試題亮點在於數B獨有單元的靈活運用，且長文閱讀已成常態，考生需具備極佳的閱讀理解能力。其中「自然對數（ln）」首度入題，將計算機按鍵上的自然對數結合連續複利，考驗學生的金融素養。此外，「航海經緯度」則將球面幾何概念融入航海情境，要求考生結合地理資訊與空間感進行複雜推理，打破過往單純套用公式的模式。

在幾何與圖形部分，全中教解題教師群表示，「圓錐截痕」題型極具創意，利用燈罩光影投射在地面上的圖形，考驗學生對橢圓、拋物線定義的邏輯判斷，而非死背定義。而「單點透視法」今年再度出現，雖然難度頗高，但考生實際解題時僅需利用給定頂點的相對關係，再透過簡單的解析幾何即可解答。

此外，今年亦出現「列聯表」等不連續文本入題，考驗學生讀取表格資訊並轉化為數學解題的能力。全中教解題教師群認為，今年的命題成功宣告了數B考科的獨立性，對具備閱讀力與空間感官的考生較具優勢。

參與本次試題評論的教師團隊成員包括台北市立第一女子高級中學老師李倩芸、基隆市立中山高級中學老師閔柏盛、台北市立內湖高級中學老師魏光亮、台北市立中崙高級中學老師陳明娟，以及國立政治大學附屬高級中學老師賴政泓。