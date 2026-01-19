115學測數學B／考生容易「困住」…補教估頂前標可能下降 第17題是難題

115年學測進入最後一天，第一個考科是數學B。補教老師認為，這份考卷對選修數B的考生來講，作答相對辛苦，頂前標估將下降。其中，第11、17題都是難題，後者更是結合了單點透視、空間幾何和直線概念，反而是最後的非選擇題難度中偏易。

得勝者文教估數學B今年五標為頂標11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分。數學老師解創智指出，這分考卷對於選修數B的考生而言，會是比較辛苦的考題。今年的題目容易讓考生「困住」的地方比較多，計算量和往年相仿，整體來看預估頂標前標會下降。

解創智指出，這份考卷單選題難度中等，基本上可以順利寫完，僅第6、7題要特別看清楚題目語意。多選題較有挑戰性，因為三角週期性函數的圖形對選修數B的考生來說比較辛苦，需熟悉三角公式才能作答。後面幾題題目敘述長，解題時需要花點時間，而選填題的計算比去年繁雜，非選擇題難度則是中偏易，照順序寫的話會比較吃虧。

數學老師解涵清提到兩題難題，第11題考圓錐節痕，往年數B考此單元多半只需要判斷截面，這題在作答時還要能想像空間中不同母線的圓錐和空間中平面相截的情形，再做邏輯判斷。

另外，解涵清表示，今年數學B最難的一題是填充題第17題，這題也是首次結合單點透視法和空間坐標系，考生要充分理解單點透視原理，將空間中3D圖形投影到平面座標，才能充分作答。這道題目結合單點透視、空間幾何和直線概念，具有跨單元整合性質，是具有鑑別度的考題。