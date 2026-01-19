115學測數學B／題目敘述雖長…「明顯比數A簡單」 考生多認中間偏易

快訊

中央社／ 高雄19日電
學測進入第三天，考生積極讀書準備。聯合報記者陳正興／攝影
115學年度學科能力測驗今天舉行第3天考試，上午考數學B，多數南部地區考生認為，數學B題目文字敘述偏長，須仔細閱讀，否則易出錯，選擇題則偏簡單；整體而言「中間偏易」。

學測進入第3天，許多考過數學A的考生，都覺得數學B明顯簡單許多。鳳山高中社會組黃同學說，數學B偏簡單，有不少基本功題型，都是課程學過的，取分不難。

新莊高中自然組呂同學說，數學B考題並不刁鑽複雜，很多題目算單純，跟數學A比起來簡單許多。道明中學社會組張同學說，數學A題目敘述簡短，但構思解題較難，數學B題目看懂後，解題並不複雜。

張同學說，數學B難易度適中，但題目文字敘述較長、較複雜，有丈量、觀測等生活化內容，要仔細閱讀清楚，確定題目到底在問什麼，否則容易出錯；另外，填充題有一題考空間概念的題目比較複雜，是他認為比較難的題目。

道明中學社會組林同學說，選擇題整體而言偏簡單，但多選題較難，有一題要算糖水混合的題目，「連題目都看不懂」；整體而言，難易度則跟去年比差不多。

115學測 數學科 數B

