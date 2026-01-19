快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

聽新聞
0:00 / 0:00

115學測數學B／難度升級！全教會：讀不懂就無法下筆

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全國教師會解題教師群今日下午針對數學B考科發表初步評論。圖／全教會提供
全國教師會解題教師群今日下午針對數學B考科發表初步評論。圖／全教會提供

115學年度大學入學能力測驗數學B科考試結束，全國教師會解題教師群今日中午發表初步評論。全教會教師群表示，今年數學B難度升級，整體較去年為難，預估分數可能下降。教師群特別強調，今年題目內容完整且具深度，考生若讀不懂題目將無法下筆，另外數B特有的圓錐截痕與單點透視法皆入題。

全教會解題教師群指出，在創新題部分，第17題提到單點透視法，著重考生對「消失點」概念的理解，並要求將空間中的直線關係轉換至平面。時事題則有第6題的各國領海基線，評量考生能否理解定義並轉化為平行線距離的應用。

跨科題與生活情境題部分，全教會解題教師群表示，第4、18至20題提到經緯線概念與星星轉動軌跡，將經緯線的基本概念對應直線、圓與球的數學概念。第5、7題則結合即將到來的春節氛圍，以公益彩券及福袋為情境，引導考生透過博弈與下注策略應用數學。

全教會解題教師群指出，混合題型配分為15分，其中第19至20題以星星繞北極星旋轉的軌跡為背景，引導考生運用圓的方程式與平面向量解題。探究實作部分，第11、12題則透過檯燈、飲料調製等生活物件設計，評量考生實際操作的數學應用能力。

全教會解題教師群總結，由於今年題目較具深度，考生需耐心讀題並掌握關鍵資訊才能有效作答。參與本次試題評論的教師團隊成員包括國立員林崇實高工老師邱冠鈞、國立基隆女中老師張書瑋、國立台灣師範大學附中老師楊翔宇以及台北市立松山高中老師簡廷豐。

編輯推薦

115學測 數B 數學科

延伸閱讀

115學測數學B／師讚試卷「設計非常好」！17題有鑑別度 數A跨考較吃力

115學測數學B／考題沒有刁難！這題「好寫到爆」 考生曝唯一缺點

115學測數學B／計算量不大、陷阱題少 手寫題「星軌」考生喊有趣

115學測／次日考場違規計222件 未帶應試有效證件仍屬最大宗

相關新聞

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動

學測進入最後一天，Threads上出現一則一位父親和女兒的對話，令人感動。女兒在考後情緒潰堤，哽咽地對他說「我原本想去台大的…現在可能連國立都危險。」面對女兒的自責與失落，父親沒有責備成績，而是拿起手機打開Google Maps，用「走錯路」的比喻安撫她的情緒。

他讚學測作文「隔在我們之間的種種」有深度 網看法兩極：傷痛怎評分

今年學測作文題目第二大題則根據著名繪本作家幾米溫馨繪本，要求考生「隔在我們之間的種種」寫一篇文章，探討人際隔閡與換位思考。一名網友發文，稱此題目設計很棒也很有深度，許多考生藉由作文訴說家庭或任何關係的痛，有些考生甚至是邊哭邊寫完的。對此，有網友也認為此題目很棒；但也有網友覺得題目太情緒化不太妥當。

115學測數學B／師讚試卷「設計非常好」！17題有鑑別度 數A跨考較吃力

115升大學學測今天邁入最後一天，上午考數學B，大考中心邀請台北市教師團協助解題，教師團評析，約4分之1題分是專屬數B生的...

115學測數學B／題目敘述雖長…「明顯比數A簡單」 考生多認中間偏易

115學年度學科能力測驗今天舉行第3天考試，上午考數學B，多數南部地區考生認為，數學B題目文字敘述偏長，須仔細閱讀，否則...

115年大學學測 數學B試題與解答

115年大學學測數學B試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。