115學測數學B／難度升級！全教會：讀不懂就無法下筆

115學年度大學入學能力測驗數學B科考試結束，全國教師會解題教師群今日中午發表初步評論。全教會教師群表示，今年數學B難度升級，整體較去年為難，預估分數可能下降。教師群特別強調，今年題目內容完整且具深度，考生若讀不懂題目將無法下筆，另外數B特有的圓錐截痕與單點透視法皆入題。

全教會解題教師群指出，在創新題部分，第17題提到單點透視法，著重考生對「消失點」概念的理解，並要求將空間中的直線關係轉換至平面。時事題則有第6題的各國領海基線，評量考生能否理解定義並轉化為平行線距離的應用。

跨科題與生活情境題部分，全教會解題教師群表示，第4、18至20題提到經緯線概念與星星轉動軌跡，將經緯線的基本概念對應直線、圓與球的數學概念。第5、7題則結合即將到來的春節氛圍，以公益彩券及福袋為情境，引導考生透過博弈與下注策略應用數學。

全教會解題教師群指出，混合題型配分為15分，其中第19至20題以星星繞北極星旋轉的軌跡為背景，引導考生運用圓的方程式與平面向量解題。探究實作部分，第11、12題則透過檯燈、飲料調製等生活物件設計，評量考生實際操作的數學應用能力。

全教會解題教師群總結，由於今年題目較具深度，考生需耐心讀題並掌握關鍵資訊才能有效作答。參與本次試題評論的教師團隊成員包括國立員林崇實高工老師邱冠鈞、國立基隆女中老師張書瑋、國立台灣師範大學附中老師楊翔宇以及台北市立松山高中老師簡廷豐。