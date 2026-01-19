115學測數學B／師讚試卷「設計非常好」！17題有鑑別度 數A跨考較吃力

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
學測進入第三天，考生在試場外積極讀書準備。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，考生在試場外積極讀書準備。記者陳正興／攝影

115升大學學測今天邁入最後一天，上午考數學B，大考中心邀請台北市教師團協助解題，教師團評析，約4分之1題分是專屬數B生的單元，部分考題如單點透視、列聯表數A生跨考則不見得修讀過。整體而言，數B難易度適中、計算量不大，熟讀課本就能掌握基本分。

建國高中教師郭仲祐表示，今年半數數B試題採用情境包裝，高一、高二課程試題數相等且難易適中，學生只要具備核心數學觀念，計算量都不大，另全卷有1/4題分出自數B專屬單元，比去年略增。

但郭仲祐也指出，今年試題也有難題，如第17題學生須將空間概念轉換為單點透視，對數B生而言不容易；數A生若跨考，則修讀課程內容沒有單點透視，解題時也會比較吃力，評估該題應能鑑別能力較好的學生。

建國高中教師許為明也指出，如單選第二題考自然對數，在數A課程中尚未教過；第4題經緯度也對數B生較有利；15題列聯表也是數B獨有概念；17題單點透視近年一直見於考題中，但學生若無讀過單點透視概念，連定義都不懂就會無從下筆，加上結合空間座標系統，屬於今年的難題。但綜觀整體，學生只要熟讀課本就能拿下基本分，也是鼓勵考生先從弄懂課本觀念著手。

陽明高中教師蘇順聖則談到，今年試題有基本題，但跟課本類似者沒這麼多、仍經過改寫，但只要學生掌握核心概念，12行計算就能得出答案，可明確確認考生是否能掌觀念。但若學生似懂非懂，則解題還是會花時間，理解題目需要讀懂、轉化，也不會讓考生感覺太簡單而提早離場，「是設計非常好的試卷。」

闈場內教師評析，數B難易適中，1、2、3題都數簡易題，能鼓勵考生下筆，但也有如17題等須整合不同單元所學才能找出答案，對高分的考生仍具備鑑別例。試題也著重數B獨有的內容，如第4題模擬船隻沿不同緯度航行、11題以不同的立燈燈罩評量可能的圓錐截痕等。

闈場內試考生則認為，試卷整體計算量較少，但更著重考生的邏輯推理能力。試題也強調基本觀念的應用，不偏廢任一個單元，也有數學B專屬的單元，考生應該會感到親切，認為難易度適中。

