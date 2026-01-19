快訊

115學測數學B／考題沒有刁難！這題「好寫到爆」 考生曝唯一缺點

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
大學學測數學B考題考生直呼超簡單。記者郭韋綺／攝影
大學學測第一節數學B，有考生說考題很簡單，基礎概念套用進去答案就出來，球面座標、投影、單點透視都出題，最後一題手寫混合題寫計算過程「好寫到爆」，難易度適中，也有考生說題幹很長，不過這也是近年考題趨勢，習慣就好。

雄女考生柯逸筠表示，數學B題目都很簡單，其中一題考到有關領海議題，計算點與線的距離，不過線單位是12浬，一般人不知道浬該怎麼換算，一時之間可能會卡住，但其實只要專注在觀念就可以。

柯逸筠說，數學B試題單選、多選及填空，多選稍微難一點，因為她是自然組，尤其像是圓錐、雙曲線橢圓與拋物線的關係，這對她來說比較卡一點，另外數據分析多了變異數，也是數學B的概念，最後一題的空間變平面也稍有難度，不過最後一題手寫混合題需寫下計算過程，超好寫。

岡山高中自然組考生吳承澔表示，數學B的作答關鍵在於「思路」而非單純計算。題型涵蓋幾何、函數與三角等內容，需整合觀念理解。他提到最後一題為極值相關題目，屬於填充體設計，重點在於透過函數變化找出最大值，考驗考生是否能掌握函數觀念並轉化為解題策略。

岡山高中自然組考生陳伯逸表示，數學B整體難度較前一日數學A略低，作答過程相對順暢，但更強調「思維與觀念」而非純計算。

他指出，試題需先判斷解題策略，例如最後一題須透過中垂線求圓心，另有拋物線與直線組合的最大值問題，必須畫圖思考各種可能性，數學A偏重計算量，數學B則考驗觀念整合與解題邏輯；多選題最後一題與過往題型相近，熟悉者可較快完成。

高雄高中潘姓考生表示，今年考題有創意，考出不少幾何題，例如考題中出現投影截痕，需要將三維立體轉為二維平面思考，再求對應座標，考得很靈活且有趣。仁武高中黃姓考生說，今年計算題不多，也沒有冗長難讀的考題，是一份好好努力就能答得出來的試卷。

雄女林姓考生也提到今年考了不少「直線與圓」內容，考驗答題時精準判斷能力，整體來說並不會太難。

大學學測數學B考題考生直呼超簡單。記者郭韋綺／攝影
115學測 數B 數學科

