115學測數學B／計算量不大、陷阱題少 手寫題「星軌」考生喊有趣

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
115學測第三天，上午第一考科數學B。記者陳敬丰／攝影
115學測第三天，上午第一考科數學B。記者陳敬丰／攝影

115年大學學測第三天，上午第一考科數學B，考生表示，今年整體難度和去年差異不大，整體偏中間，且計算量不多，也不會很複雜，陷阱題較少，多數可以直接計算出答案；手寫題其中一題的主題是星球運行軌道，結合地球科學，「蠻有趣的」。

台中一中黃姓考生說，今年數B和去年相比，難度沒有差很多，少數是觀念題，計算題的計算量也不會很複雜，不需要彎彎繞繞，手寫題也算是基本；選填題最後一題是畫布透視，較具挑戰性，題幹有給出正方體的立體圖，考生得想辦法畫出平面圖，才能進一步作答。

同校吳姓考生有考數A，他認為數B的題目比數A直覺很多，也沒什麼陷阱題，應用題型除了畫布透視，還有一題考經緯度，可以用三角函數計算；手寫題其中一題考星軌，套用圓的軌跡與方程式計算星體運行軌道，算是比較有趣的題目，也不會很難，整體難度適中。

