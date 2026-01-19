115學測數學B／計算量不大、陷阱題少 手寫題「星軌」考生喊有趣
115年大學學測第三天，上午第一考科數學B，考生表示，今年整體難度和去年差異不大，整體偏中間，且計算量不多，也不會很複雜，陷阱題較少，多數可以直接計算出答案；手寫題其中一題的主題是星球運行軌道，結合地球科學，「蠻有趣的」。
台中一中黃姓考生說，今年數B和去年相比，難度沒有差很多，少數是觀念題，計算題的計算量也不會很複雜，不需要彎彎繞繞，手寫題也算是基本；選填題最後一題是畫布透視，較具挑戰性，題幹有給出正方體的立體圖，考生得想辦法畫出平面圖，才能進一步作答。
同校吳姓考生有考數A，他認為數B的題目比數A直覺很多，也沒什麼陷阱題，應用題型除了畫布透視，還有一題考經緯度，可以用三角函數計算；手寫題其中一題考星軌，套用圓的軌跡與方程式計算星體運行軌道，算是比較有趣的題目，也不會很難，整體難度適中。
【115學測】
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是「投胎紅利」？她考上北一女才驚覺資源落差：全班只有我爸是工人
▪數A／單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲
▪網嘆學測1科沒考好「明年見」 師認證：99%頂大系所都要看
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言