115學測／次日考場違規計222件 未帶應試有效證件仍屬最大宗

115升大學學測今天邁入最後一天，數學Ｂ、社會科輪番登場，大考中心也說明昨日學測違規統計，總計回報222件違規，主要樣態仍為未攜帶應試有效證件且未於時間內送達。

大考中心主任張新仁說，昨日學測第二天，根據昨日各考場回報資訊，主要違規樣態仍為未攜帶應試有效證件且也未於時間內送達，計105件；其次為手機未完全關機40件，考試結束鈴響畢後仍持續作答也有36件，攜帶入場物品發出聲響19件，以及應試時喝水或嚼口香糖13件，加計後學測次日違規總計達222件，較首日130件多。

另外，張新仁也說，今天上午考數學Ｂ，根據各考場初步回報總計有6名學生突發傷病，樣態包括水痘、癲癇、跌倒、咳嗽、身心狀態不穩等，突發傷病截至今天上午累計153件。