快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

聽新聞
0:00 / 0:00

115年大學學測 社會科試題與解答

聯合報／ 記者李芯許維寧董俞佳陳宛茜馮靖惠／即時報導
學測進入第三天，考生在試場外積極讀書準備。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，考生在試場外積極讀書準備。記者陳正興／攝影

社會科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考數學B、社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

編輯推薦

115學測 社會科

延伸閱讀

115學測最後一天數B、社會科登場 應考注意事項一次看

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115年大學學測 國寫（作文）試題

115學測國文／試題「穩中求變」！全中教揭命題關鍵：28題有亮點

相關新聞

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

115年大學學測 數學B試題與解答

115年大學學測數學B試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

115學測數學B／一旦漏看整體方向就會錯！部分考生感到吃力

115學年度學科能力測驗數學B科今登場，考試結束後，考場外不少考生表情明顯放鬆，討論聲此起彼落。多數考生認為，今年數B題...

學測考完驚見總統級解答！她揪考生對答案「BCBAD」 網嗨：蔡英文不菜

115學年度大學學測將於今（19）日落幕，昨日首堂迎來關鍵英文科，沒想到一考完，Threads上就出現了「總統級解答」…

女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動

學測進入最後一天，Threads上出現一則一位父親和女兒的對話，令人感動。女兒在考後情緒潰堤，哽咽地對他說「我原本想去台大的…現在可能連國立都危險。」面對女兒的自責與失落，父親沒有責備成績，而是拿起手機打開Google Maps，用「走錯路」的比喻安撫她的情緒。

115學測社會／歷史這2題公認最難！公民閱讀量大 補教師：政治考太少

115年學測落幕，今日最後一個考科為社會。補教老師點出，今年的歷史考題偏難，尤其考水災的第57、58題是公認最難題，對高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。