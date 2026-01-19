115年大學學測 數學B試題與解答

今年學測作文題目第二大題則根據著名繪本作家幾米溫馨繪本，要求考生「隔在我們之間的種種」寫一篇文章，探討人際隔閡與換位思考。一名網友發文，稱此題目設計很棒也很有深度，許多考生藉由作文訴說家庭或任何關係的痛，有些考生甚至是邊哭邊寫完的。對此，有網友也認為此題目很棒；但也有網友覺得題目太情緒化不太妥當。

2026-01-19 09:04