快訊

巴黎百年公寓坍塌！慶生趴30賓客如坐大怒神急墜 可能原因曝

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

聽新聞
0:00 / 0:00

115年大學學測 數學B試題與解答

聯合報／ 記者李芯許維寧董俞佳陳宛茜馮靖惠／即時報導
學測進入第三天，考生積極讀書準備。記者陳正興／攝影
學測進入第三天，考生積極讀書準備。記者陳正興／攝影

115年大學學測數學B試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考數學B、社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供
解答／得勝者文教提供 試題／大考中心提供

編輯推薦

115學測 數學科

延伸閱讀

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115年大學學測 國寫（作文）試題

115學測國文／試題「穩中求變」！全中教揭命題關鍵：28題有亮點

115年大學學測 國文科（國綜）試題與解答

相關新聞

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115學年度學科能力測驗（115學測）於1月17日（六）至19日（一）正式登場，根據大考中心統計，今年報名人數逾12萬1500人。本次學測首日由數學A、自然打頭陣；第二日考英文、國文（國綜與國寫）；第三日則由數學B與社會壓軸…

女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動

學測進入最後一天，Threads上出現一則一位父親和女兒的對話，令人感動。女兒在考後情緒潰堤，哽咽地對他說「我原本想去台大的…現在可能連國立都危險。」面對女兒的自責與失落，父親沒有責備成績，而是拿起手機打開Google Maps，用「走錯路」的比喻安撫她的情緒。

他讚學測作文「隔在我們之間的種種」有深度 網看法兩極：傷痛怎評分

今年學測作文題目第二大題則根據著名繪本作家幾米溫馨繪本，要求考生「隔在我們之間的種種」寫一篇文章，探討人際隔閡與換位思考。一名網友發文，稱此題目設計很棒也很有深度，許多考生藉由作文訴說家庭或任何關係的痛，有些考生甚至是邊哭邊寫完的。對此，有網友也認為此題目很棒；但也有網友覺得題目太情緒化不太妥當。

115學測數學B／師讚試卷「設計非常好」！17題有鑑別度 數A跨考較吃力

115升大學學測今天邁入最後一天，上午考數學B，大考中心邀請台北市教師團協助解題，教師團評析，約4分之1題分是專屬數B生的...

115學測數學B／題目敘述雖長…「明顯比數A簡單」 考生多認中間偏易

115學年度學科能力測驗今天舉行第3天考試，上午考數學B，多數南部地區考生認為，數學B題目文字敘述偏長，須仔細閱讀，否則...

115年大學學測 數學B試題與解答

115年大學學測數學B試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學A、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。